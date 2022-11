John Bolton Mengolok-olok Amandemen Pertama Saat Reporter Ditahan

IslamTimes - Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton bercanda tentang Amandemen Pertama ketika seorang jurnalis yang memprotes ditahan karena menuduhnya berbohong tentang senjata pemusnah massal dan "menutupi kejahatan perang di Afghanistan."

Wartawan Tayler Hansen mendesak mantan penasihat keamanan nasional itu tentang "kejahatan perang" ASPidato Bolton di sebuah konferensi Institute for Policy Innovation di Texas pada hari Kamis (10/11) disela oleh jurnalis Tayler Hansen, yang berdiri dan menuduh elang perang lama berbohong tentang Irak yang memiliki senjata pemusnah massal sebelum invasi AS tahun 2003.“Pada dasarnya Anda melakukan genosida terhadap rakyat Irak,” teriak Hansen kepada Bolton. "Dan Anda menutupi kejahatan perang di Afghanistan, Tuan.""Mengapa Anda merayakan penangkapan Julian Assange?" lanjut Hansen. “Mengapa menurut Anda itu bisa diterima, Pak? Apakah merayakan kejahatan perang dapat diterima?”Hansen ditahan oleh keamanan dan dikeluarkan dari konferensi. Saat dia dibawa pergi, Bolton mendapat tepuk tangan dari kerumunan ketika dia mengatakan "itu adalah contoh lain dari Amandemen Pertama yang sedang bekerja," mengacu pada jaminan Konstitusi AS untuk kebebasan berbicara.Bolton menjabat di berbagai posisi di pemerintahan Reagan, Bush Sr., dan Bush Jr., sebelum bertugas sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump pada 2018 dan 2019. Dia dipecat oleh Trump setelah mengadvokasi perubahan rezim di Iran dan tampaknya menggagalkan pembicaraan damai dengan Korea Utara, dengan presiden saat itu mengklaim bahwa "kita akan berada di Perang Dunia Enam sekarang" jika dia mendengarkan saran Bolton.Bolton juga mengadvokasi intervensi AS di Irak, Afghanistan, Suriah, Venezuela, dan yang terbaru Rusia. Pada tahun 2018, dia mengancam akan memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag jika menuntut orang Amerika atas tuduhan kejahatan perang di Afghanistan, dan bulan lalu dia memberi tahu istri pendiri WikiLeaks Julian Assange bahwa dia berharap Assange "mendapat setidaknya 176 tahun penjara" untuk menerbitkan bukti kejahatan perang tersebut.Hansen diborgol dan dibawa ke garasi parkir sebelum dibebaskan."Orang-orang paling terkenal yang bekerja di Aparat Keamanan Nasional adalah penjahat psikopat tanpa kompas moral," tulisnya dalam tweet pada hari Jumat (11/11). "Saya tidak yakin apa hubungannya 'Keamanan Nasional' dengan itu, tapi pasti ada polanya."[IT/r]