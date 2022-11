Biden Merasa 'Lebih Kuat' untuk Menghadapi Xi dari China

IslamTimes - Presiden Joe Biden mengatakan kegagalan pemilihan AS menempatkan dia pada posisi yang lebih baik untuk melakukan diskusi "langsung" dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Senin (7/11), ketika mereka akan bertemu tatap muka untuk pertama kalinya sejak pemimpin AS itu menjabat. .

Pemimpin AS merasa diberdayakan oleh keberhasilan paruh waktu Demokrat yang diproyeksikan"Saya baik-baik saja. Saya menantikan beberapa tahun ke depan,” kata Biden pada hari Minggu (13/11) di Phnom Penh, Kamboja, berbicara kepada wartawan di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.Ditanya apakah keberhasilan partainya menempatkannya pada posisi yang lebih kuat menjelang negosiasi dengan Xi, Biden mengatakan: “Saya tahu saya datang lebih kuat, tetapi saya tidak membutuhkan itu. Saya tahu, Xi Jinping... Saya selalu berdiskusi langsung dengannya.”Kami memiliki sedikit kesalahpahaman. Kita hanya harus mencari tahu apa garis merahnya.Biden dan Xi akan bertemu minggu depan di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia – pertemuan tatap muka pertama antara kedua pemimpin sejak Biden menjabat tahun lalu. Meskipun Gedung Putih telah menyatakan bahwa mereka akan membahas “upaya untuk mempertahankan dan memperdalam jalur komunikasi” dan bagaimana “mengelola persaingan secara bertanggung jawab,” masalah Taiwan juga diharapkan menjadi agenda utama.Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa Washington akan "memberi penjelasan singkat" kepada Taipei tentang hasil pertemuan tersebut, yang memicu kecaman dari Beijing. Pemerintah China bersikeras bahwa membocorkan rincian pertemuan tingkat atas semacam itu akan menjadi pelanggaran "mengerikan" terhadap protokol diplomatik dan perjanjian bilateral yang dicapai antara kedua negara.Otoritas pemilihan AS belum mengesahkan hasil ujian tengah semester, terutama di Nevada dan Arizona di mana penghitungan suara berlanjut, sementara Georgia ditetapkan untuk pemilihan putaran kedua pada bulan Desember. Tetapi beberapa media besar AS telah mengumumkan kemenangan untuk Senator Catherine Cortez Masto di Nevada dan petahana Demokrat lainnya, Mark Kelly dari Arizona, yang akan memastikan bahwa partai Presiden Joe Biden akan mempertahankan kendali Senat.Demokrat diproyeksikan untuk memegang setidaknya 50 dari 100 kursi di majelis, bahkan jika petahana Raphael Warnock kehilangan putaran kedua di Georgia, dan Wakil Presiden Kamala Harris memberikan suara penentu jika ada ikatan.[IT/r]