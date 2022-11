Anggota Kongres AS: Kartel Narkoba, Bukan Putin, adalah Musuh Publik #1 

IslamTimes - Pemerintah AS harus memfokuskan upaya militernya pada kartel narkoba daripada terobsesi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata anggota Kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene di Twitter, dengan alasan bahwa jika Washington mendapatkan keamanan energinya, keamanan nasionalnya akan mengikuti.

Marjorie Taylor Greene juga berpendapat bahwa keamanan energi merupakan prasyarat untuk keamanan nasional“Perlakukan kartel seperti Anda ingin memperlakukan Putin,” tweet Greene, menunjukkan bahwa geng kriminal “membuat miliaran perdagangan manusia dan obat-obatan membunuh lebih dari 300 orang Amerika [per] hari.”Negara juga harus memprioritaskan industri migas dalam negeri untuk “memperkuat keamanan nasional dan mencegah musuh,” lanjutnya.Greene men-tweet sebagai tanggapan terhadap mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, yang berpendapat bahwa kaum konservatif perlu “membuat kasus” bahwa “membantu Ukraina mengalahkan Putin adalah demi kepentingan kita.” Membuat narasi itu berhasil akan “memperkuat keamanan nasional kita, menghalangi musuh, dan menurunkan biaya bagi orang Amerika,” klaim mantan diplomat itu.Ini bukan pertama kalinya perwakilan Georgia mengkritik kemurahan hati pemerintahan Biden sehubungan dengan Kiev, yang telah menerima $54 miliar tahun ini dari AS saja, lebih dari setengahnya dalam bentuk bantuan militer. Greene mengklaim menjelang Hari Pemilihan bahwa jika Partai Republik merebut kembali DPR, “tidak ada satu sen pun yang akan pergi ke Ukraina,” menuduh Partai Demokrat memprioritaskan perang proksi mereka atas masalah di perbatasan selatan AS.Greene memenangkan pemilihan kembali dengan selisih yang cukup besar minggu lalu, meskipun dicopot dari tugas komitenya tahun lalu karena dukungannya di masa lalu untuk QAnon dan "teori konspirasi" terkait di media sosial. Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy telah bersumpah untuk mengangkatnya kembali ke komite jika partai mereka merebut kembali DPR, kemungkinan yang tetap terbuka karena suara terus dihitung.Bulan lalu, Administrasi Informasi Energi membunyikan alarm bahwa AS memiliki bahan bakar diesel yang tersisa kurang dari sebulan. Ditanya bagaimana rencananya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Biden meremehkan kekhawatiran wartawan, bersumpah untuk terus mengekspor pasokan domestik ke Eropa, yang telah terpukul keras oleh kenaikan harga setelah sanksi minyak dan gas Rusia.Pompeo, yang memimpin CIA sebelum mantan Presiden Donald Trump menunjuknya untuk memimpin Departemen Luar Negeri, telah mengkonfirmasi bahwa dia sedang mempertimbangkan pencalonan presiden pada tahun 2024, “tidak peduli siapa yang memutuskan untuk masuk” – mungkin merujuk pada Trump, yang masih tidak secara resmi mendeklarasikan pencalonannya untuk pemilihan mendatang meskipun melemparkan bayangan pada saingan potensial seperti Gubernur Florida Ron DeSantis setelah paruh waktu bulan ini.[IT/r]