Laporan Intelijen AS: UEA Ikut Campur dalam Sistem Politik Amerika

IslamTimes - Laporan yang disusun oleh Dewan Intelijen Nasional, menyatakan bahwa kegiatan UEA, selama bertahun-tahun, termasuk upaya ilegal dan legal untuk mengarahkan kebijakan luar negeri AS dengan cara yang menguntungkan otokrasi Arab, tiga orang yang membaca laporan tersebut mengatakan kepada surat kabar tersebut.

Sebuah laporan rahasia oleh pejabat intelijen AS merinci upaya ekstensif oleh Uni Emirat :UEA bekerja di berbagai pemerintahan untuk mengambil keuntungan dari kerentanan di pemerintah AS, termasuk ketergantungannya pada kontribusi kampanye, kerentanan terhadap perusahaan lobi yang kuat, dan lemahnya penegakan hukum pengungkapan yang dimaksudkan untuk menjaga dari campur tangan pemerintah asing, membuatnya lebih dekat dengan spionase, kata orang-orang.Lebih lanjut dinyatakan bahwa UEA telah menghabiskan lebih dari 154 juta dolar sejak 2016 untuk melobi dan jutaan lainnya untuk sumbangan ke universitas dan lembaga pemikir AS, banyak di antaranya membuat makalah yang mendukung kepentingan negara Arab.Seorang anggota parlemen AS mengatakan pengeluaran besar menunjukkan bagaimana uang asing dapat mempengaruhi demokrasi AS, mengatakan itu harus berfungsi sebagai panggilan bangun.“Sebuah garis merah yang sangat jelas perlu dibuat melawan UEA yang bermain dalam politik Amerika,” kata anggota parlemen itu. “Saya tidak yakin kami pernah mengangkat ini dengan Emirat di tingkat tinggi.”Tidak ada larangan di Amerika Serikat pada pelobi menyumbangkan uang untuk kampanye politik.“Komunitas intelijen AS umumnya menjauhi apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai mempelajari politik domestik Amerika,” kata Bruce Riedel, seorang rekan senior di Brookings Institution yang bertugas di Dewan Intelijen Nasional pada 1990-an.“Melakukan hal seperti ini dengan kekuatan yang bersahabat juga unik. Ini adalah tanda bahwa komunitas intelijen AS bersedia menghadapi tantangan baru,” tambahnya.Sementara itu, duta besar UEA untuk Washington, Yousef al-Otaiba, mengatakan dia “bangga dengan pengaruh UEA dan reputasi baik di AS.”“Itu diperoleh dengan susah payah dan memang pantas. Ini adalah produk dari kerjasama erat UEA-AS selama beberapa dekade dan diplomasi yang efektif. Itu mencerminkan kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan.Staf keamanan nasional mengetahui beberapa kegiatan yang dijelaskan dalam laporan tersebut, tetapi operasi ini dapat dilakukan karena pemerintah federal belum mereformasi undang-undang pengaruh asing atau memberikan lebih banyak sumber daya kepada Departemen Kehakiman, lapor surat kabar itu.Para ahli yang berbicara kepada Post terkejut bahwa pemerintah AS secara kritis memeriksa aktivitas sekutu dekat itu.UEA diduga mempekerjakan tiga mantan pejabat intelijen dan militer AS untuk membantu negara Arab itu mensurvei “para pembangkang, politisi, jurnalis, dan perusahaan AS” dengan membobol komputer di AS dan negara lain.Orang-orang itu mengaku memberi UEA teknologi peretasan canggih di pengadilan federal tahun lalu. Mereka menyerahkan izin keamanan mereka dan membayar sekitar $1,7 juta untuk menyelesaikan tuntutan pidana, tetapi tidak diberi waktu penjara.Sebelumnya, Tom Barrack, sekutu mantan presiden AS Donald Trump, dituduh berkonspirasi dengan UEA dan memberikan informasi orang dalam tentang pemerintah dengan cara yang sama. Dia dinyatakan tidak bersalah minggu lalu.[IT/r]