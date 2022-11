Analis: 'Kepresidenan Biden Tidak Memiliki Legitimasi Menurut Standar Demokrasi Apa Pun'

IslamTimes - Seorang komentator politik Amerika mengatakan bahwa politisi serius di panggung dunia telah menyadari bahwa “kepresidenan Joe Biden tidak memiliki legitimasi oleh standar demokrasi apa pun,” menyusul campur tangan elit permanen AS dalam pemilihan.

Setelah pemilihan paruh waktu Selasa (8/11), tampaknya Demokrat akan mengendalikan Senat, seperti yang mereka lakukan selama dua tahun terakhir, dengan 50 dari 100 kursinya, karena Wakil Presiden Kamala Harris akan mengadakan pemungutan suara yang menentukan.Partai Republik tetap hampir memenangkan Dewan Perwakilan Rakyat saat para pejabat terus menghitung surat suara.Ini bisa memakan waktu beberapa hari atau lebih sebelum hasil pemilihan DPR yang cukup diketahui untuk menentukan partai mana yang akan menguasai kamar dengan 435 kursi. Pada hari Minggu (13/11), Partai Republik telah memenangkan 211 kursi, dengan 218 diperlukan untuk mayoritas, di depan Demokrat dengan 205 kursi.Namun, media AS yang pro-Demokrasi melaporkan hasil pemilu seolah-olah partai Biden telah mencetak sukses besar dalam pemilu. Misalnya, Reuters melaporkan bahwa hasil pemilihan adalah kemenangan besar bagi Presiden Joe Biden dan itu memadamkan harapan "gelombang merah" yang diharapkan Partai Republik menuju pemilihan paruh waktu.Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer menggambarkannya sebagai "kemenangan dan pembenaran" bagi Demokrat dan agenda mereka.Wartawan yang berbasis di New York Don DeBar mengatakan kepada Press TV pada hari Minggu (13/11) bahwa "satu-satunya orang yang benar-benar diuntungkan dari situasi ini adalah Chuck Schumer - dia dapat mempertahankan pekerjaannya sebagai pemimpin mayoritas selama dua tahun lagi."“Dalam hal menentukan agenda legislatif, tidak adanya mayoritas 2/3 di tangan Republik, situasinya hampir sama dengan keunggulan Partai Republik. Biden dapat menunjuk hakim - itu penting - dan beberapa posisi lain juga. Tetapi dengan perpecahan Senat, mengharuskan Harris untuk memutuskan hubungan, akan ada banyak sekali negosiasi yang terjadi di belakang layar. Partai Republik akan dapat membuat banyak kerusakan dengan menguasai DPR,” katanya.“Dan kejahatan terbaru - yang sekarang jelas bagi semua dan di dasar kemenangan mereka - merupakan satu paku lagi di peti mati politik mereka sendiri dan rasa legitimasi dalam pemilihan AS. Mungkin media AS tidak akan meliput ini, tetapi politisi serius dan pemain lain di panggung dunia sekarang mengakui bahwa kepresidenan Biden tidak memiliki legitimasi menurut standar demokrasi apa pun. Para insinyur "kemenangan" ini baru saja menukar sisa-sisa legitimasi politik dengan retensi sesaat kendali tuas kekuasaan. Mereka akan menemukan kemenangan yang sekilas, sejauh itu adalah satu sama sekali,” kata DeBar.Outlet media arus utama AS mengatakan bahwa Partai Republik tidak berkinerja baik dalam pemilihan, dan Demokrat mencegah "gelombang merah" yang diantisipasi dari keuntungan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.Debar mengatakan media sedang melakukan "pengendalian kerusakan."Pemilihan paruh waktu AS datang ketika orang Amerika bergulat dengan inflasi dan biaya hidup yang tinggi, dengan 43 persen orang mengatakan situasi keuangan keluarga mereka lebih buruk daripada dua tahun lalu.Biden mengatakan dia yakin Demokrat akan mempertahankan Senat tetapi akan "sulit" untuk mempertahankan DPR dan hidupnya mungkin menjadi "lebih sulit."DPR yang dikuasai Partai Republik akan dapat memblokir RUU yang membahas prioritas Demokrat. Partai Republik juga dapat memulai pertikaian atas plafon utang negara, dan dapat meluncurkan penyelidikan yang berpotensi merusak secara politis ke dalam pemerintahan dan keluarga Biden.Biden mengatakan hasil Sabtu malam membuatnya menantikan sisa masa jabatannya.Menjelang KTT internasional di Phnom Penh yang dipimpin oleh para pemimpin Asia Tenggara, Biden mengatakan, "Saya sangat senang dengan jumlah pemilih."Biden menyebut Kamboja sebagai "Kolombia" di KTT itu, melanjutkan kekhawatiran bahwa politisi tua itu menderita gangguan kognitif.“Saya berharap untuk membangun kemajuan yang lebih kuat dari yang telah kita buat, dan saya ingin berterima kasih kepada Perdana Menteri Kolombia atas kepemimpinannya sebagai ketua ASEAN dan untuk menjadi tuan rumah bagi kita semua,” kata Biden pada hari Sabtu (12/11) saat bertemu dengan rekan-rekannya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di ibu kota Kamboja.Biden, yang akan berusia 80 tahun minggu depan, mengacu pada Perdana Menteri Hun Sen dari Kamboja, yang saat ini memimpin 10 anggota blok regional.Pemilihan Presiden 2020 'Dicuri'Sementara itu, Trump telah meragukan hasil kekalahannya dari Biden dengan bersikeras bahwa itu adalah hasil penipuan.Dia mengatakan bahwa pemilihan presiden 2020 adalah “Hoax Pemilu terbesar dalam sejarah.” Dia juga menyebut pemilihan presiden sebagai "pemilihan curian."Trump telah mengklaim bahwa Demokrat "mencuri apa yang harus mereka curi" dari pemilihan presiden.Menurut survei baru-baru ini, sebagian besar Partai Republik percaya bahwa pemilihan itu dicuri dari Trump, dan Partai Republik adalah presiden sah Amerika Serikat.Trump dan sekutunya telah menyuarakan keprihatinan bahwa penipuan yang meluas merusak pemilihan dan bahwa itu dicurangi oleh pendirian Washington untuk mendukung Biden, yang disertifikasi sebagai pemenang di Kongres pada 6 Januari 2021.[IT/r]