Islam Times - Presiden Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping sepakat untuk membangun saluran komunikasi reguler antara pejabat penting dan mengelola hubungan AS-China dengan hati-hati ke depannya dalam pertemuan hari ini, Axios melaporkan.

Biden dan Xi Mengatakan AS dan China Harus Bersaing "secara Bertanggung Jawab"Pertemuan yang diadakan di sela-sela KTT G20, menandai pertama kalinya kedua pemimpin bertemu sejak Biden menjadi presiden dan tampaknya telah memenuhi tujuan yang dinyatakan pemerintahan Biden untuk membangun pagar pembatas demi mengelola persaingan secara bertanggung jawab antara kedua negara adidaya.Kedua pemimpin "setuju untuk memberdayakan pejabat senior kunci untuk menjaga komunikasi dan memperdalam upaya konstruktif pada masalah ini dan lainnya.""Kami akan bersaing dengan penuh semangat tetapi kami tidak mencari konflik," kata Biden dalam konferensi pers Senin malam, menambahkan mereka melakukan "percakapan terbuka dan jujur" tentang niat masing-masing dan prioritas kami.Xi membuat pengakuan jujur ​​yang mengejutkan bahwa keadaan hubungan AS-Tiongkok "tidak seperti yang diharapkan masyarakat internasional dari kami," menambahkan bahwa hubungan itu perlu ditegaskan " pada lintasan ke atas."Biden menekankan bahwa kebijakan satu-China Amerika tidak berubah, meskipun dia berulang kali mengklaim selama setahun terakhir bahwa AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan dari Cina."Ini adalah tanda positif bahwa setelah hampir dua tahun di mana kedua belah pihak sebagian besar berbicara melewati satu sama lain dan fokus untuk memperkuat tangan negosiasi masing-masing bahwa mereka sekarang siap untuk terlibat satu sama lain dalam sejumlah masalah," kata Amanda Hsiao, analis senior China di International Crisis Group.Tapi masih ada perbedaan besar antara kedua negara. Biden menyuarakan keprihatinan atas pemaksaan ekonomi Beijing, catatan hak asasi manusia, agresi terhadap Taiwan, dan kebijakan di Xinjiang dan Tibet.Sementara Xi menekankan posisi Beijing bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China dan bahwa fondasi hubungan AS-China bergantung pada pengakuan AS atas kepentingan China di Taiwan.Hubungan bilateral antara dua negara adidaya dunia telah memburuk secara dramatis selama beberapa tahun terakhir, di tengah ketegangan terkait COVID, perdagangan, spionase, keamanan dunia maya, Taiwan, dan lainnya.Beijing memutuskan beberapa saluran komunikasi utama dengan AS setelah Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan awal tahun ini, ketua DPR pertama yang melakukannya dalam 25 tahun.Biden dan Xi menyetujui kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke China di masa mendatang untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini.[IT/AR]