Pejabat: Türki Tidak Akan Menerima Belasungkawa AS atas Ledakan 

IslamTimes - Menteri Dalam Negeri menuduh milisi Kurdi yang berbasis di Suriah, yang mendapat dukungan AS, mendalangi pemboman 'maut' Istanbul.

Türki telah mengidentifikasi milisi YPG di Suriah sebagai dalang di balik pemboman mematikan di Istanbul dan tidak akan menerima belasungkawa dari AS, yang telah mendukung mereka di masa lalu."Kami telah menerima pesan itu, tetapi kami tidak akan menerima dan menolak belasungkawa dari kedutaan AS," kata Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu kepada wartawan, seperti dikutip TASS.Teguran Soylu datang ketika dia memperbarui media tentang tanggapan oleh penegak hukum Turki setelah serangan hari Minggu (13/11), yang menewaskan enam orang dan menyebabkan 81 lainnya terluka.Pejabat Turki itu menuding milisi YPG Kurdi yang berbasis di Suriah sebagai orang-orang di balik serangan bom tersebut, mengklaim bahwa “plot teror itu berasal dari Ayn al-Arab” – distrik di Suriah utara di mana kota Kobani yang didominasi orang Kurdi berada.Ankara menganggap YPG sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah kelompok milisi Turki-Kurdi yang telah mengobarkan perang gerilya selama puluhan tahun melawan pemerintah. AS telah menetapkan PKK sebagai organisasi teroris.Ini membantu pejuang Kurdi Suriah dengan menyediakan senjata, pelatihan dan dukungan udara sebagai bagian dari keterlibatan militer Washington di Suriah. YPG berperang melawan pasukan kelompok teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dengan bantuan Washingtion. Pemerintah Turki mengeluh bahwa dengan mendukung YPG, AS merusak keamanan nasional Türki.Pengeboman hari Minggu terjadi di Istiklal Avenue yang ikonik, salah satu tempat wisata terbesar di Istanbul. Soylu mengumumkan pada hari Senin bahwa penegak hukum Turki telah menangkap 46 orang sehubungan dengan pemboman itu, termasuk wanita yang diduga menjatuhkan bom sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, bersama dengan orang yang dituduh mengorganisir plot tersebut.Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan belasungkawa Rusia sehubungan dengan serangan itu dalam telegram Senin pagi yang ditujukan kepada mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan. Rusia “mengkonfirmasi komitmennya untuk kerja sama terdekat dengan mitra Turki dalam memerangi semua bentuk terorisme,” pesan yang dirilis oleh Kremlin mengatakan.[IT/r]