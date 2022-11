Media: Anggota Parlemen AS Berlomba untuk Mempersenjatai Taiwan 

IslamTimes - Anggota parlemen AS berusaha membanjiri Taiwan dengan sebanyak mungkin persenjataan dan pelatihan militer Amerika, Washington Post melaporkan pada malam pertemuan tatap muka yang direncanakan Presiden Joe Biden dengan timpalannya dari China Xi Jinping.

Beberapa anggota Kongres ingin mengubah Taiwan menjadi “kekuatan militer tangguh” ala UkrainaJika berhasil, upaya bipartisan akan memungkinkan Pentagon untuk memanfaatkan stok senjatanya sendiri, termasuk sistem rudal Javelin dan Stinger, untuk mempercepat pembangunan militer di Taiwan, tulis surat kabar itu pada hari Minggu (13/11), mengutip pejabat AS. Laporan tersebut, bagaimanapun, mencatat bahwa persetujuan untuk bantuan militer yang didanai pembayar pajak ke Taipei mungkin bergantung pada dukungan dari Biden, yang telah berjanji untuk “mencari tahu apa garis merahnya” selama pertemuannya dengan Xi pada hari Senin (14/11) di Indonesia.Anggota parlemen yang mendukung upaya tersebut tampaknya berharap untuk menghindari terulangnya konflik Rusia-Ukraina. “Salah satu pelajaran dari Ukraina adalah bahwa Anda perlu mempersenjatai mitra Anda sebelum penembakan dimulai, dan itu memberi Anda kesempatan terbaik untuk menghindari perang sejak awal,” Perwakilan Mike Gallagher, seorang Republikan Wisconsin, mengatakan kepada Post.KTT Biden-Xi datang pada saat hubungan AS-China berada pada titik terendah dalam ingatan baru-baru ini. Beijing memutuskan hubungan militer dan iklim dengan Washington pada Agustus, setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke Taiwan, yang bertentangan dengan peringatan dari pejabat China bahwa perjalanan itu akan merusak kedaulatan China dan memberanikan separatis di Taipei.Pasukan China meningkatkan latihan militer di Selat Taiwan segera setelah kunjungan Pelosi, dan Xi mengatakan bulan lalu bahwa China tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan, jika perlu, untuk bersatu kembali dengan provinsi tersebut. Pentagon, yang telah mencap China sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional AS, berjanji pada hari Rabu untuk terus memberikan bantuan dan pelatihan militer kepada pasukan Taiwan.Bahkan saat mempertahankan kebijakan untuk mengakui – tetapi tidak mendukung – klaim China atas kedaulatan Taiwan, AS telah menjual senjata ke pulau itu selama beberapa dekade. Tidak seperti kesepakatan itu, bantuan militer yang diusulkan akan diberikan kepada Taiwan dengan biaya pembayar pajak AS. Itu bisa mencakup persenjataan seperti rudal jelajah anti-kapal, sistem pertahanan anti-pesawat, drone yang meledak sendiri dan ranjau laut, kata Post.Bantuan itu bisa mencapai $3 miliar per tahun. Tujuannya adalah untuk “membuat Taiwan menjadi kekuatan militer yang tangguh yang dapat mempertahankan diri, seperti Ukraina, atau setidaknya membuat Tentara Pembebasan Rakyat sangat sulit untuk menyerang mereka,” kata Senator Dan Sullivan, seorang Republikan Alaska.[IT/r]