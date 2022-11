Netanyahu Mengundang Bahrain dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama

IslamTimes - Mantan perdana menteri entitas Zionis Benjamin Netanyahu mengundang Putra Mahkota Bahrain dan Perdana Menteri Salman bin Hamad Al Khalifa untuk segera mengunjungi wilayah Palestina yang diduduki, dalam upaya untuk lebih memperkuat hubungan yang sudah dinormalisasi dengan negara Teluk.

Dalam panggilan telepon pada hari Minggu (13/11), perdana menteri rezim Zionis 'Israel' mengatakan kepada putra mahkota Bahrain bahwa kedua belah pihak menghadapi "peluang besar" dan bahwa dia mengharapkan jalur komunikasi langsung di antara mereka untuk melanjutkan.Menurut The Times of Zionis ‘Israel,’ kantor Netanyahu melaporkan bahwa “putra mahkota menyatakan keinginan Bahrain untuk memperluas dan memperdalam hubungan dan membawa kolaborasi kami ke tingkat yang baru.”Menyusul kemenangan Netanyahu dalam pemilihan sambil mengajukan tuntutan atas korupsi dan disfungsi politik, penasihat diplomatik raja Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mengatakan pada 6 November bahwa “Bahrain memiliki kesepakatan dengan Zionis 'Israel,' bagian dari Kesepakatan Abraham, dan kami akan tetap berpegang pada kesepakatan kami dan kami berharap itu akan berlanjut di jalur yang sama dan terus membangun kemitraan kami bersama.”Pada September 2020, Netanyahu menandatangani perjanjian normalisasi dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh mantan presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Sudan dan Maroko mengikutinya akhir tahun itu.Menolak langkah tersebut, kelompok oposisi utama Bahrain al-Wefaq dan ulama terkemuka kerajaan Sheikh Isa Qassim telah berulang kali mengutuk langkah normalisasi yang dibuat oleh dinasti Al Khalifa dan menegaskan kembali bahwa kesepakatan itu tidak memiliki legitimasi.Demonstrasi di Bahrain telah diadakan secara teratur sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011. Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifa melepaskan kekuasaan dan memungkinkan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain didirikan.Namun, demonstrasi meningkat sejak pengumuman pemulihan hubungan dengan rezim pendudukan Zionis 'Israel', di mana Bahrain menyaksikan protes massa massal untuk mengecam dan menolak normalisasi tersebut.Sementara itu, Manama telah berusaha keras untuk menekan kemarahan publik terhadap normalisasi dengan rezim Zionis, yang menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia sejak penindasan politik meningkat pada tahun 2011.[IT/r]