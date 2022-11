Pemilu Paruh Waktu AS: Tujuh Pesan Penting

Islam Times - Pemilu paruh waktu AS tahun 2022, yang telah lama ditunggu-tunggu banyak orang, akhirnya berakhir, meskipun bertentangan dengan semua prediksi, hasilnya sama sekali bukan “tsunami merah”. Partai Republik terus-menerus menjanjikan tsunami merah dalam beberapa bulan terakhir, dan Demokrat telah dihantui oleh mimpi buruk itu selama berhari-hari, papar Muhammad Mahdi Abbasi.

Meski hasil akhir pemilihan kongres belum keluar dan sementara Demokrat masih memiliki peluang untuk mempertahankan mayoritasnya di Senat, kemenangan Partai Republik di kedua majelis – sekalipun itu terjadi – akan sangat tipis dan karenanya rapuh. Partai Republik gagal tampil memuaskan bahkan dalam pemilihan gubernur di seluruh Amerika Serikat, khususnya di negara bagian yang kompetitif seperti Pennsylvania dan Michigan, di mana mereka kalah dari Demokrat.Pemilu 2022, terlepas dari hasilnya, akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemilu paruh waktu terpenting di Amerika Serikat. Pemilu akan menjadi titik balik dalam banyak perkembangan di seluruh AS dan akan memiliki konsekuensi penting bagi tokoh politik terkemuka dan berbagai gerakan.Mohammad Mahdi Abbasi menjelaskan 7 pesan penting dan konsekuensi dari pemilihan paruh waktu:1. Pesan pertama dan terpenting dari pemilu 2022 adalah bahwa hal itu mengakhiri kehidupan politik mantan presiden AS Donald Trump, yang akan mengumumkan pencalonan presiden 2024 minggu depan, tetapi sekarang disarankan untuk tidak melakukan langkah seperti itu oleh penasihat dekatnya seperti Kayleigh McEnany. Itu karena banyak kandidat yang didukung oleh Trump, termasuk Mehmet Oz, Blake Masters, dan Don Bolduc, kalah dalam pemilihan Senat di negara bagian mereka. Juga, Kari Lake, calon kontroversial dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Arizona, yang didukung oleh Trump dan dianggap oleh banyak orang sebagai pasangan Trump dalam pemilu 2024, saat ini berada di belakang kandidat dari Partai Demokrat. Dalam pemilihan DPR, banyak kandidat yang menolak kemenangan Joe Biden pada tahun 2020 dan mendapat dukungan dari mantan presiden AS mengalami kekalahan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah John Gibbs, kandidat Partai Republik di Distrik Kongres ke-3 Michigan, yang kalah dari lawannya dari Partai Demokrat, Hillary Scholten. Banyak pakar politik Amerika berpendapat bahwa Trump telah muncul sebagai pecundang terbesar dalam pemilu 2022 dan disalahkan sebagai alasan utama tidak terwujudnya tsunami merah.2. Sebagaimana Trump dan beberapa kandidat yang didukungnya tampil buruk dalam pemilihan, tapi Ron DeSantis, Gubernur Florida yang konservatif, tampil baik. DeSantis terpilih kembali sebagai gubernur dengan selisih sekitar 20% dan menetapkan Florida sebagai salah satu benteng Republik paling serius untuk masa depan. Kemenangan tersebut juga membantu DeSantis disebut-sebut sebagai calon terdepan GOP dalam pemilihan presiden 2024.3. Pemilu menyuntikkan secercah harapan baru ke kubu Demokrat. Tokoh-tokoh top partai ini sangat menyadari situasi ekonomi rakyat Amerika yang mengerikan dan peringkat persetujuan yang rendah dari Joe Biden. Mereka telah meramalkan bahwa mereka akan dihukum berat dalam pemilihan paruh waktu. Namun cerita berkembang berbeda, dan kini mereka berharap pada pemilihan presiden berikutnya, terutama tentang sosok seperti Gretchen Whitmer, yang berhasil terpilih kembali sebagai gubernur Michigan dan memiliki peluang bagus untuk mencalonkan diri pada pemilu 2024.4. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan Demokrat dalam pemilu kali ini adalah tingginya partisipasi anak muda, termasuk Generasi Z, di TPS. Perkiraan awal menunjukkan bahwa sekitar 30 persen anak muda Amerika berusia 18 hingga 29 tahun pergi ke tempat pemungutan suara di negara bagian yang kompetitif seperti Pennsylvania dan Michigan, di mana sebagian besar suara mereka jatuh ke tangan kandidat Demokrat, menandai jumlah pemilih tertinggi kedua di antara pemilih di bawah 30 tahun setidaknya tiga dekade terakhir.5. Pemilu 2022 menunjukkan bahwa tidak boleh ada partai atau gerakan yang meremehkan isu aborsi. Banyak ahli percaya bahwa masalah aborsi dan pembatalan Roe v. Wade oleh Mahkamah Agung adalah alasan utama di balik kemenangan Demokrat di banyak negara bagian yang kompetitif. Sukses besar Demokrat di Michigan dan Amerika Serikat Midwestern lainnya membuktikan klaim ini.6. Progresif Amerika yang dipimpin oleh Bernie Sanders tampil baik dalam pemilihan ini. Semua kandidat progresif, termasuk Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, dan Cori Bush, berhasil mendapatkan kembali kursi mereka di Kongres AS. Juga, tiga anggota baru dan muda ditambahkan ke blok ini. Gregorio Casar, Summer Lee dan Maxwell Frost adalah wajah-wajah progresif baru di Kongres yang melalui jalan sulit menuju kemenangan, karena lobi-lobi pro-Israel seperti AIPAC telah menghabiskan banyak uang untuk mengalahkan mereka, dan sekarang kemapanan politik AS dihadapkan pada kenyataan semakin populernya ide-ide sosialis.7. Pesan terakhir dari pemilihan ini adalah untuk Joe Biden. Tingkat inflasi 8%, harga gas $4, skandal penarikan pasukan dari Afghanistan, dan manajemen ketegangan yang relatif buruk antara Rusia dan Ukraina adalah kekurangan paling kritis dari catatan presiden AS sejauh ini. Kekurangan itu, ditambah dengan kekalahan total Demokrat dalam pemilihan, bisa merugikan Biden. Tetapi Biden tahu betul bahwa jika bukan karena tingginya jumlah anak muda, dukungan Trump untuk sayap kanan, dan masalah seperti aborsi, dia akan menjadi pecundang terbesar dalam pemilihan AS 2022 hari ini, berkat kinerjanya yang buruk di dua tahun terakhir. Namun, mulai sekarang, ia memiliki jalan yang lebih sulit untuk mengatasi krisis ini, karena presiden AS tidak akan lagi dapat dengan mudah membuat rencana dan program ekonominya disetujui di DPR yang mayoritas rapuhnya ada di tangan Partai Republik.[IT/AR]