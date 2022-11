Jokowi: Jangan Biarkan Dunia Jatuh pada Peperangan

Islam Times - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar jangan sampai negara-negara di dunia jatuh dalam perang dingin (cold war) selanjutnya. Pesan tersebut secara khusus disampaikannya dalam sejumlah kalimat berbahasa Inggris saat pidato pembukaan KTT G20 di The Apurva Kempinski, Bali, Selasa 15/11/22.

"Semangat yang sama harus ditunjukkan G20. Kita tidak punya pilihan. Paradigma kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya untuk masyarakat kita, tapi juga masyarakat di seluruh dunia. (We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world)," tegas Jokowi.

Dia melanjutkan, menjadi bertanggung jawab berarti menghormati hukum dan prinsip internasional. Salah satunya menghormati piagam PBB secara konsisten.

Oleh karenanya, semua pihak harus berinisiatif menghentikan perang. Sebab, jika peperangan tak segera dihentikan akan menyulitkan dunia di masa depan.

"Jika perang tidak dihentikan, itu akan menyulitkan dunia untuk maju. Jika perang tidak dihentikan, itu akan menyulitkan bagi kita untuk mengambil tanggung jawab untuk masa depan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation dan future generations)," jelas Jokowi.