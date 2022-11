Republik Islam Mengekspos Peran Negara Tertentu dalam Kerusuhan Baru-Baru Ini

IslamTimes - Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran Kazem Gharibabadi menyoroti peran destruktif negara-negara tertentu dan media anti-Republik Islam dalam kerusuhan baru-baru ini di negara tersebut.

Gharibabadi memberikan klarifikasi kepada perwakilan sekitar 100 negara dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan PBB di New York.Berbicara kepada wartawan Iran di New York, Gharibabadi mengatakan pertemuannya dengan kelompok dan individu difokuskan untuk menyajikan gambaran sebenarnya dari perkembangan yang terjadi baru-baru ini di Iran; perkembangan seperti yang digarisbawahi pejabat telah disebut oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat sebagai pertemuan damai.Gharibabadi melanjutkan dengan menekankan bahwa pertemuannya selama tiga hari tinggal di New York menantang kebisuan dan sikap AS dan negara-negara Barat pada serangan teroris 26 Oktober di sebuah tempat suci di kota Shiraz, Iran selatan di mana 13 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka.Juga, peran destruktif dari media sosial dan jaringan ditinjau dalam pertemuan dengan anggota OKI, kata pejabat itu.Media semacam itu telah mendorong agresi, ketidakamanan, dan aksi teroris, tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa informasi mereka tidak valid dan salah.Di tempat lain, dia mengumumkan bahwa Inggris bertanggung jawab atas jaringan berbahasa Persia yang berbasis di London yang bertindak melawan Iran.Peran jaringan tersebut tidak kalah dengan apa yang dilakukan kelompok teroris, tegas Gharibabadi.Kementerian Intelijen Iran baru-baru ini mengakui jaringan satelit "Iran International" yang dipimpin Saudi sebagai organisasi teroris.[IT/r]