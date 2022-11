AS Mempertimbangkan 'Menetralkan' Drone untuk Ukraina

IslamTimes - AS sedang mencari kemungkinan modifikasi drone canggihnya sehingga dapat dikirim ke Ukraina, CNN melaporkan pada hari Senin (14/11), mengutip sumber.

Sebelumnya, media AS melaporkan bahwa Washington telah menolak untuk menyediakan jenis pesawat nirawak [UAV] ini kepada Kiev karena masalah keamanan teknologi serta kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan konflik.Menurut dua pejabat yang diwawancarai oleh outlet tersebut, Washington sedang menjajaki apakah mereka dapat memperbarui UAV Grey Eagle MQ-1C untuk menurunkan kemungkinan bahwa teknologi sensitif apa pun jatuh ke 'tangan yang salah.' Jika masalah ini ditangani, kemungkinan Ukraina pada akhirnya menerima drone ini akan menjadi jauh lebih tinggi, menurut laporan itu.Sementara seorang pejabat kongres mengatakan kepada CNN bahwa "perubahan dan pengebirian spesifik dan sangat teknis" ini dapat dilakukan, "hal-hal itu membutuhkan waktu dan cukup rumit."Pejabat AS lainnya mencatat bahwa “masih ada minat nyata untuk menyediakan [Ukraina dengan] sistem khusus ini” jika Pentagon berhasil melakukan modifikasi yang diperlukan dan drone akan tetap berguna di medan perang.Pekan lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa AS menolak untuk memasok Kiev dengan drone Grey Eagle. Perhatian utama dikatakan bahwa mereka dapat menambah bahan bakar ke konflik Ukraina.Namun, sumber CNN mengklaim bahwa kekhawatiran lebih banyak berkisar pada keamanan teknologi daripada kemungkinan eskalasi karena setiap drone yang jatuh dapat ditemukan dan diperiksa oleh militer Rusia.“Ini adalah sistem yang sangat mahal dan ada kekhawatiran bahwa mereka dapat ditembak jatuh,” kata seorang pejabat AS kepada outlet tersebut, tanpa memberikan perincian tentang bagian mana yang mungkin mengandung rahasia paling sensitif.Grey Eagles dapat terbang di ketinggian hingga 7.600m selama lebih dari 27 jam dan membawa hingga empat rudal Hellfire.Setelah Rusia memulai operasi militer khususnya di Ukraina pada akhir Februari, AS telah memberikan bantuan keamanan miliaran dolar kepada Kiev. Namun, Washington sejauh ini menolak seruan untuk menyediakan persenjataan canggih seperti sistem pertahanan udara Patriot dan jet tempur F-16. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata hanya akan memperpanjang konflik.[IT/r]