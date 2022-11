Pekerja Akademik di Universitas Negeri California Memprotes Gaji Rendah

IslamTimes - Puluhan ribu pekerja akademik di universitas negeri California mogok, menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi inflasi yang melonjak.

Sekitar 48.000 peneliti, sarjana pascadoktoral, asisten pengajar, dan karyawan lainnya meluncurkan pemogokan pekerja akademis terbesar dalam sejarah AS, mencari gaji tahunan minimal $54.000, meningkatkan tunjangan perawatan anak, dan aksesibilitas yang lebih besar bagi pekerja penyandang disabilitas.Kelas dibatalkan, penelitian dihentikan, dan jam kerja dibatalkan karena ribuan karyawan menuju ke garis piket di universitas di seluruh negara bagian dari San Diego ke Berkeley.Sistem University of California dengan hampir 300 ribu mahasiswa terdaftar dan terdiri dari lebih dari 10 universitas negeri, bersikeras akan tetap buka.Rafael Jaime, presiden United Automobile Workers [UAW] 2865 dan kandidat doktoral di University of California Los Angeles, berkata, “Kamilah yang melakukan sebagian besar pengajaran, dan kamilah yang melakukan sebagian besar penelitian, saya kesulitan melihat bagaimana operasi akan dipertahankan dengan kami di garis piket."“Kami adalah tulang punggung universitas,” tambahnya.Dalam sebuah pernyataan, sistem University of California membantahnya terlibat dalam praktik perburuhan yang tidak adil dan mengklaim telah "murah hati dan responsif terhadap prioritas serikat pekerja".November lalu, sistem universitas menghindari pemogokan yang direncanakan setelah negosiasi mencapai kesepakatan menit terakhir dengan dosen universitas yang meningkatkan keamanan pekerjaan mereka dan termasuk kenaikan gaji.Di antara tuntutan inti pekerja adalah gaji minimal $54.000 per tahun untuk pekerja mahasiswa pascasarjana dan kenaikan biaya hidup tahunan. Serikat pekerja juga menyerukan peningkatan keamanan kerja, aksesibilitas yang lebih besar bagi pekerja penyandang disabilitas, dan bantuan tambahan bagi siswa yang memiliki anak.UAW menyerukan kenaikan gaji lebih dari dua kali lipat, kenaikan biaya hidup tahunan, serta menyerukan peningkatan keamanan kerja.Janna Haider, sekretaris rekaman UAW 2865 cabang Santa Barbara, berkata, “Kami menghasilkan sekitar $23.000 setahun, dan itu tidak dapat ditinggali di banyak bagian California. Ketika saya dibayar, setengah dari gaji saya langsung masuk ke pemilik rumah saya.”Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kelompok mahasiswa University of California United for a Fair Workplace 40 persen pekerja mahasiswa pascasarjana mengatakan perumahan menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka.Banyak universitas di seluruh negara bagian terletak di daerah dengan biaya hidup tinggi dan pasar perumahan yang ketat seperti Los Angeles dan San Diego, di mana siswa kadang-kadang terpaksa menjadi tunawisma karena harga sewa perumahan yang tinggi.[IT/r]