Dokumen Mengonfirmasi Keterlibatan Saudi dalam Kerusuhan Iran

IslamTimes - Surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, pada hari Selasa (15/11) memposting sebuah artikel yang mencakup dokumen yang mengungkap keterlibatan Saudi, Bahrain, Emirat, dan Amerika dalam kerusuhan Iran.

Artikel tersebut mengingat pernyataan yang dibuat oleh putra mahkota Saudi Mohammad Bin Salman pada tahun 2017 tentang memindahkan pertempuran ke wilayah Iran untuk menjaga "keamanan" kerajaan Al Saud , mengingat ini adalah titik peluncuran upaya strategis untuk melemahkan Iran oleh menyerang bagian depan internalnya.Penyebaran kekacauan di Republik Islam Iran menjadi target yang mendorong AS, Saudi, UEA, dan Bahrain untuk memulai persiapan intensif lebih awal, kata Al-Akhbar.Menurut artikel tersebut, Dewan Media Nasional di UEA telah mengusulkan pada tahun 2016 sebuah "strategi media" untuk menangani file Iran sebelum mengembangkannya, berkoordinasi dengan Amerika, sehingga menjadi plot untuk melemahkan front internal Iran.Rencana tersebut, menurut dokumen yang bocor, didasarkan pada pembentukan opini publik yang menentang kebijakan Iran di dalam dan di luar Republik Islam tersebut.Dokumen tersebut menunjukkan bahwa target audiens adalah kelompok oposisi Iran dan pemuda yang tinggal di Republik Islam, menggarisbawahi pentingnya menemukan titik perbedaan antara rakyat dan pemerintah Iran .Artikel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana tersebut memerlukan persiapan program TV dan radio tertentu, membuat situs web multibahasa dan halaman media sosial, menggunakan departemen informasi kedutaan, dan mendirikan pusat wadah pemikir yang berspesialisasi dalam urusan Iran dan Saluran Berita “Iran Internasional' yang menyesatkan para pemuda Iran.Rencana tersebut disetujui oleh komite tripartit AS, Saudi dan Emirat, menurut artikel yang menambahkan bahwa Saudi mengoordinasikan lebih banyak langkah pada tahun 2020 untuk memperkuat rencana tersebut. Dalam konteks ini, Riyadh berjanji akan memberikan jumlah bahan bakar yang hilang akibat sanksi AS terhadap Iran.[IT/r]