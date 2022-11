Israel Menolak Bekerja Sama dengan Penyelidikan FBI atas Kematian Jurnalis

IslamTimes - Zionis Israel telah melakukan penyelidikan sendiri atas kematian jurnalis Al Jazira Shirin Abu Akleh dan tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan FBI atas insiden tersebut, Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz mentweet pada hari Senin (14/11).

Investigasi AS atas pembunuhan Shireen Abu Akleh dari Al Jazeera adalah “kesalahan besar,” kata menteri pertahanan Zionis IsraelLaporan media mengklaim Biro Investigasi Federal (FBI) telah meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan pekerja media Palestina-Amerika, yang ditembak mati saat meliput serangan Zionis Israel di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada pertengahan Mei. Para pejabat AS memberi tahu rekan-rekan Zionis Israel mereka tentang langkah tersebut awal bulan ini, kata sumber kepada surat kabar Times of Israel."Keputusan yang diambil oleh Departemen Kehakiman AS untuk melakukan penyelidikan atas meninggalnya Shirin Abu Akleh yang tragis, adalah sebuah kesalahan," tulis Gantz di Twitter dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Ibrani dari pesan tersebut dirumuskan dalam istilah yang lebih keras, melabeli tindakan AS sebagai “kesalahan besar”.Dia mengatakan Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) telah melakukan "penyelidikan profesional dan independen" atas kematian reporter Al Jazira, dan temuannya telah disampaikan ke Washington.“Saya telah menyampaikan pesan kepada perwakilan AS bahwa kami mendukung tentara IDF, bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan eksternal, dan tidak akan mengizinkan intervensi terhadap penyelidikan internal,” tegas Gantz.Penyelidikan Zionis Israel menetapkan bahwa Abu Akleh, yang ditembak meskipun mengenakan rompi bertanda "Pers" dan helm biru, kemungkinan besar terkena peluru yang ditembakkan oleh tentara Israel secara tidak sengaja. Itu juga tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa wanita berusia 51 tahun itu diserang Palestina.Namun, para pejabat Palestina dan keluarga Abu Akleh, serta Al Jazira, bersikeras bahwa jurnalis terkenal yang telah meliput konflik Zionis Israel-Palestina selama dua dekade itu sengaja menjadi sasaran IDF.Kematian Abu Akleh telah menyebabkan kemarahan dan protes di Timur Tengah dan di tempat lain, dengan ketegangan semakin meningkat setelah polisi Zionis Israel menggunakan kekuatan untuk membubarkan pelayat di pemakamannya.[IT/r]