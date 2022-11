Washington Mengungkapkan Rincian Pembicaraan Profil Tinggi AS-Rusia 

IslamTimes - Pertemuan mendadak mata-mata Rusia dan AS baru-baru ini di Ankara dimaksudkan untuk menjaga dialog antara dua kekuatan, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada media AS pada hari Selasa (15/11).

Mata-mata top dari kedua belah pihak bertemu untuk membahas menghindari "salah perhitungan," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional ASBerbicara kepada Bloomberg, Kirby diminta mengomentari pembicaraan di ibu kota Türki, yang melibatkan Sergey Naryshkin, direktur Badan Intelijen Asing Rusia (SVR), dan Direktur CIA Bill Burns.“Ini benar-benar tentang menjaga saluran komunikasi dengan Rusia terbuka pada isu-isu yang mempengaruhi masa depan keamanan kita berdua,” kata pejabat itu, menambahkan bahwa pertemuan Burns dengan Naryshkin adalah “semua tentang saluran komunikasi rutin” yang dimiliki Washington dengan Moskow. di berbagai tingkatan.Kirby mencatat bahwa dalam beberapa minggu terakhir Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley berbicara dengan rekan-rekan Rusia. Dengan melakukan itu, AS “memastikan bahwa… tidak akan ada kesalahan perhitungan,” kata pejabat itu.Pada saat yang sama, Kirby tidak mengatakan apakah para pihak membahas warga AS yang saat ini berada dalam tahanan Rusia, mencatat bahwa dia tidak hadir dalam pertemuan tersebut. “Tujuan utamanya adalah untuk membicarakan masalah seputar stabilitas strategis,” katanya.Sebelumnya, Gedung Putih mengatakan bahwa pembicaraan Ankara tidak ada hubungannya dengan konflik Ukraina dan berkisar pada senjata nuklir dan warga AS yang ditahan di Rusia. Sementara itu, Moskow membenarkan bahwa pembicaraan memang telah terjadi, namun menolak memberikan rincian lebih lanjut.Awal bulan ini, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengadakan negosiasi di balik layar dengan pejabat tinggi Rusia untuk mengurangi kemungkinan konflik yang lebih luas atas Ukraina. Pada saat itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak mengatakan apa-apa tentang laporan tersebut, menambahkan bahwa "surat kabar Anglo-Saxon merilis banyak cerita bohong."[IT/r]