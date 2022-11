Menlu Iran: AS Terburu-buru untuk Bergabung Kembali dengan JCPOA, Menyarankan Washington untuk 'Keluar dari Kemunafikan'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang terburu-buru untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015, menyerukan kepada pejabat Amerika dan negosiator utama Washington dalam pembicaraan JCPOA untuk 'menghentikan kemunafikan'.

Berbicara kepada wartawan di Tehran pada hari Rabu (16/11), Amir Abdollahian mengatakan pertukaran pesan antara Iran dan AS selama pembicaraan tentang kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) terus berlangsung."Pertukaran pesan terakhir telah terjadi selama 72 jam terakhir," tambahnya.Sementara AS telah memberi isyarat, melalui pesan yang disampaikan oleh sejumlah menteri luar negeri, bahwa mereka terburu-buru untuk bergabung kembali dengan JCPOA, para pejabat Amerika mengklaim dalam wawancara media bahwa JCPOA bukanlah prioritas Washington dan terus mendukung kerusuhan di Iran. diplomat top Iran menambahkan, seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.“Kami belum bernegosiasi untuk negosiasi, tetapi untuk hasil. Saya akan menyarankan Tuan Robert Malley (negosiator utama AS) dan para pejabat Amerika untuk menghentikan kemunafikan,” kata Amir Abdollahian lebih lanjut.Dia menggarisbawahi bahwa Iran tidak akan pernah membiarkan garis merahnya dilanggar di bawah tekanan AS, akan melindungi kepentingan nasionalnya, dan melanjutkan upaya selama negosiasi.Di tempat lain dalam sambutannya, Amir Abdollahian memperingatkan pemerintah Eropa tertentu agar tidak mendorong sesi khusus di Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Iran, menambahkan, “Saya telah berbicara dengan sejumlah menteri luar negeri Eropa dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Borrell. Jika orang Eropa tidak menghentikan pendekatan yang tidak konstruktif seperti itu, mereka akan menghadapi pembalasan dan tanggapan efektif kami.”[IT/r]