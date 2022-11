Kepala CIA Bertemu Zelensky di Kiev, Ukraina

IslamTimes - Laporan media mengungkapkan bahwa Direktur CIA William Burns bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di Kiev pada hari Selasa (15/11).

Seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut menegaskan bahwa "Burns memperkuat komitmen AS untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dalam perjuangannya melawan agresi Rusia."Laporan itu mengatakan Burns aman di dalam kedutaan AS selama serangan rudal Rusia di ibukota Ukraina.Perjalanan itu terjadi setelah bos CIA bertemu dengan rekannya dari Rusia Sergey Naryshkin di Ankara, Turki pada hari Senin (14/11).Dia menyampaikan "pesan tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, dan risiko peningkatan stabilitas strategis," menurut juru bicara Gedung Putih.Menurut Gedung Putih, pembicaraan di Turki berkisar pada senjata nuklir dan nasib warga AS yang ditahan di Rusia. Mereka tidak menyentuh potensi penyelesaian perdamaian di Ukraina. Moskow membenarkan bahwa pembicaraan telah dilakukan, tetapi tidak memberikan perincian.Burns bertemu dengan rekan intelijennya di Kiev, membahas peringatan yang dia sampaikan sebelumnya kepada Naryshkin tentang penggunaan senjata nuklir, lapor Washington Post.Burns sebelumnya mengunjungi Kiev pada Oktober, menurut laporan.[IT/r]