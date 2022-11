Pembicaraan Wina Berisiko Karena Kesalahan Perhitungan Barat 

IslamTimes - Sementara kerusuhan di Iran telah mereda sebagian besar, Amerika Serikat dan beberapa sekutu Eropanya tampaknya masih hidup di dunia paralel di mana sistem politik Iran berada di kaki terakhirnya. Dan persepsi perkembangan Iran itu tampaknya sangat mempengaruhi kebijakan negara-negara Barat terhadap Iran.

Selama beberapa minggu terakhir, Iran telah menegaskan kembali komitmen tegasnya untuk diplomasi tetapi keterbukaan Tehran ditanggapi dengan penundaan Barat.Kesalahan perhitungan ini terlihat jelas di Prancis, yang presidennya menyebut perkembangan di Iran sebagai "revolusi" dan memicu kemarahan otoritas Iran.Dalam langkah yang jarang dilakukan oleh seorang pemimpin Barat, Presiden Prancis Emanuel Macron mengkualifikasikan peristiwa yang terjadi di Iran sebagai "revolusi" dua kali dalam hitungan tiga hari. Lebih penting lagi, dia menjauhkan diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan menyerukan kerangka kerja baru untuk menangani kesepakatan yang compang-camping.“Revolusi ini mengubah banyak hal,” kata Macron. “Saya kira tidak akan ada proposal baru yang dapat dibuat saat ini [untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir],” katanya, menurut Reuters.Suasana di Paris tampaknya berdampak pada Rob Malley, utusan AS untuk Iran, yang pernah digambarkan bersikap lunak terhadap Iran.Seperti Macron, Malley memadukan keresahan dengan pembicaraan tentang kebangkitan JCPOA. Malley mengatakan AS tidak lagi mendorong resusitasi JCOPA karena "protes" di Iran dan dugaan penyediaan drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina.Berbicara kepada wartawan di Paris, utusan khusus AS mengatakan untuk saat ini Washington akan melanjutkan kebijakan sanksi dan tekanan.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dengan cepat menggarisbawahi JCPOA dan drone Iran adalah dua hal yang berbeda.Menanggapi pertanyaan tentang hubungan antara dugaan bantuan militer Iran ke Rusia dan JCPOA, Borrell berkata, “Lihat, itu adalah masalah yang berbeda. JCPOA adalah penugasan Dewan Keamanan PBB, saya bertindak sebagai Koordinator negosiasi untuk meninjau kesepakatan untuk mencegah Iran menjadi nuklir. Itu mengikuti jalannya dengan banyak kesulitan dan jalan buntu, itu masih ada. Mari kita lihat apa yang terjadi. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah lain, yang tentunya menjadi perhatian kita.”Membedakan antara JCPOA dan masalah lainnya, bagaimanapun, tidak menutupi kebingungan dan kesalahan perhitungan Barat mengenai Iran. Sejauh ini, Iran tetap teguh dalam mendukung diplomasi. Tetapi sebagian besar Barat telah menahan diri untuk tidak terlibat secara positif karena kesalahan perhitungannya atas kerusuhan di Iran.Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berbicara melalui telepon dengan Borrell untuk membahas pembicaraan JCPOA.“Kedua belah pihak membahas pembicaraan penghapusan sanksi serta kerja sama antara Badan Energi Atom Internasional dan Republik Islam Iran,” kata kementerian luar negeri Iran dalam sebuah pernyataan.Terlepas dari sanksi dan tekanan dari Barat, Iran masih berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil di JCPOA. Tetapi penundaan terus-menerus Barat, yang didasarkan pada kesalahan perhitungan baru, dapat mendorong Iran untuk melepaskan diplomasi mengenai pembicaraan JCPOA.[IT/r]