Melindungi Pembunuh: AS Bergerak untuk Melindungi MBS dalam Kasus Khashoggi

IslamTimes - Administrasi Presiden AS Joe Biden pada Kamis (17/11) menyatakan bahwa putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman harus kebal dari gugatan atas perannya dalam pembunuhan seorang jurnalis yang berbasis di AS Jamal Khashoggi.

Ini merupakan kebalikan dari kecaman Biden terhadap Pangeran Mohammed selama kampanye presiden 2020.Khashoggi dibunuh dan dipotong-potong pada Oktober 2018 oleh agen Saudi di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah operasi yang diyakini intelijen AS diperintahkan oleh MBS, yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun.Departemen Luar Negeri memenuhi syarat langkah itu sebagai "murni keputusan hukum," mengatakan posisi pangeran harus melindunginya dari gugatan yang diajukan oleh tunangan kolumnis Washington Post yang terbunuh dan oleh kelompok hak asasi yang didirikan Khashoggi, Democracy for the Arab World Now.Permintaan tersebut tidak mengikat dan hakim pada akhirnya akan memutuskan apakah akan memberikan kekebalan.Ini menarik kecaman langsung dari mantan tunangan jurnalis yang terbunuh, Hatice Cengiz.“Jamal meninggal lagi hari ini”, tweet Cengiz beberapa menit setelah berita itu dipublikasikan.Dia lebih lanjut menambahkan: “Kami pikir mungkin akan ada cahaya untuk keadilan dari AS tetapi sekali lagi, uang yang diutamakan. Ini adalah dunia yang tidak diketahui Jamal dan aku!”.[IT/r]