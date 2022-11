Iran Menolak Klaim AS tentang Penyelundupan Bahan Bakar Rudal ke Yaman

IslamTimes - Iran dengan tegas menolak klaim Angkatan Laut AS bahwa negara itu mencoba menyelundupkan 70 ton komponen bahan bakar rudal yang disembunyikan di antara kantong-kantong pupuk di atas kapal yang menuju Yaman yang dilanda krisis.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (17/11), Misi Tetap Republik Islam Iran untuk PBB di New York menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar, dengan mengatakan Tehran berkomitmen penuh pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216, yang memberlakukan embargo senjata di Yaman.Iran "belum mengambil tindakan apa pun terhadap resolusi tersebut, dan secara aktif bekerja sama dengan komite sanksi yang dibentuk untuk mengawasi embargo senjata," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa tidak ada tuduhan yang dilontarkan terhadap Iran tentang penyelundupan senjata ke Yaman yang terbukti.Misi diplomatik lebih lanjut mengatakan bahwa “Iran melakukan yang terbaik untuk memulihkan perjanjian gencatan senjata, dan memfasilitasi dialog di antara kelompok-kelompok Yaman sesegera mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas di Yaman.”Angkatan Laut AS mengklaim pada hari Selasa (15/11) bahwa kapal Penjaga Pantai USCGC John Scheuerman dan kapal perusak rudal USS The Sullivan menghentikan kapal layar kayu tradisional, yang dikenal sebagai dhow, di Laut Oman pada 8 November.Dikatakan bahwa para pelaut menemukan kantong amonium perklorat yang tersembunyi di dalam apa yang awalnya tampak seperti pengiriman 100 ton urea.Pasukan lebih lanjut menuduh bahwa jumlah amonium perklorat yang ditemukan dapat memicu lebih dari selusin rudal balistik jarak menengah yang telah digunakan oleh para pejuang gerakan perlawanan Ansarullah untuk menargetkan fasilitas di dalam Arab Saudi dan Uni Emirat Arab [UEA] dalam serangan balasan.Awal bulan ini, kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman mengecam Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking karena upayanya untuk memperpanjang gencatan senjata yang ditengahi PBB, menggambarkan situasi di negaranya sebagai bom waktu.“Kami berada dalam kondisi tanpa perdamaian, tanpa perang. Meskipun kami telah mencapai tingkat pemahaman yang baik selama putaran pembicaraan sebelumnya, perjalanan utusan Amerika ke wilayah tersebut menggagalkan upaya tersebut,” kata kantor berita resmi Yaman, Saba, mengutip ucapan Mahdi al-Mashat di Sanaa pada 7 November.“Sementara utusan AS berpura-pura menjadi merpati perdamaian, dia lebih seperti burung hantu yang membawa pertanda buruk,” kata al-Mashat, mengacu pada perjalanan Lenderking ke wilayah tersebut mulai 11 Oktober untuk mendukung negosiasi yang dipimpin PBB untuk memperpanjang gencatan senjata. di Yaman.Mengutip "peran jahat" utusan AS dalam kegagalan pembicaraan damai, Mashat mengatakan "beberapa negara agresor" yang mendapat manfaat dari perang di Yaman mendorong negara itu menuju "ledakan politik dan militer."Arab Saudi melancarkan perang dahsyat di Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya.Tujuannya adalah untuk menginstal ulang rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang ramah-Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman.Sementara koalisi yang dipimpin Saudi gagal memenuhi salah satu tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]