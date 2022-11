Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Diserang Roket  

IslamTimes - Sebuah fasilitas militer yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi timur penghasil minyak Dayr al-Zawr di Suriah telah diserang roket dari daerah terdekat.

Komando Pusat militer AS (CENTCOM), yang mengawasi pasukan Amerika di Timur Tengah, mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa roket diluncurkan sekitar pukul 21:32. waktu setempat (1832 GMT) pada hari Kamis (17/11), dan menargetkan pasukan pimpinan AS di pangkalan Green Village.Lebih lanjut dikatakan bahwa proyektil gagal mengenai apa pun di dalam pangkalan, Press TV melaporkan.Sebelumnya, Saberin News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak – lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha’abi – melaporkan bahwa beberapa roket menghantam sekitar ladang minyak al-Omar yang dikuasai AS.Stasiun Radio Souryana berbahasa Arab juga melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dalam pangkalan yang dikelola AS, dan helikopter serang terbang di atas kepala pada ketinggian rendah setelah serangan itu.Perkembangan itu terjadi dua hari setelah penduduk lokal sebuah desa di timur laut provinsi Hasakah Suriah, bekerja sama dengan pasukan pemerintah, mencegah konvoi militer AS untuk maju melalui desa mereka.Kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa konvoi enam kendaraan lapis baja terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya setelah penduduk setempat di desa al-Buladiyah dibantu oleh pasukan pemerintah yang ditempatkan di sebuah pos pemeriksaan di pinggiran daerah memblokir jalan konvoi tersebut.[IT/r]