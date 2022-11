Pejabat Militer Senior AS Menyengsarakan Arab Teluk untuk Melawan Iran dan Rusia

IslamTimes - Pejabat tinggi kebijakan militer AS telah berusaha untuk mencelakakan kerajaan-kerajaan Arab Teluk Persia melawan Rusia dan Iran, bersikeras bahwa mereka harus memutuskan hubungan dengan Moskow karena hubungan militernya yang berkembang dengan Republik Islam.

Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Colin Kahl secara keliru mengklaim dalam sambutan yang disiapkan selama pertemuan di Kerajaan Bahrain pekan lalu bahwa keputusan Rusia untuk membeli drone militer dari Iran akan mendapat pukulan balik di wilayah di mana sekutu AS seperti Arab Saudi, Uni Arab Emirates, dan rezim Zionis Israel menganggap kekuatan militer Iran di antara masalah keamanan terbesar mereka.“Rusia yang menurun dan terisolasi tidak hanya lebih kuat di kubu Tehran, tetapi lebih mungkin untuk menemukan penyebab yang sama dengan China dan Korea Utara dalam mengejar kebijakan yang menantang norma dan aturan yang menguntungkan setiap warga negara, pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah. di ruangan ini dan di seluruh dunia,” klaim Kahl selama pidato di Dialog Manama tahunan seperti dikutip dalam laporan hari Jumat oleh outlet berita Breaking Defense yang berbasis di AS.Menurut laporan itu, pernyataan Kahl di tempat seperti itu tampaknya merupakan "tembakan terselubung pada para pemimpin regional - terutama Arab Saudi - yang telah membantu menopang Moskow dalam menghadapi sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat" setelah peristiwa tersebut. Konflik Ukraina.Komentar Kahl juga termasuk nada mengapa kerajaan-kerajaan Teluk Persia harus bekerja dengan AS atas China, atas dasar bahwa Beijing dapat membuat penawaran yang menarik, tetapi mereka datang dengan "niat" untuk "secara mendasar membentuk kembali tatanan internasional berbasis aturan. .”“Di Timur Tengah, RRT tidak tertarik pada koalisi yang saling menguntungkan, dan Beijing tidak memiliki niat maupun kemampuan untuk mengintegrasikan arsitektur keamanan kawasan,” klaimnya. “RRT mengejar ikatan berdasarkan kepentingan transaksional, komersial, dan geopolitiknya yang sempit. ."Pejabat AS membuat pernyataan meskipun penolakan berulang kali dikeluarkan oleh Iran dan Rusia tentang klaim yang dipimpin AS bahwa Tehran memberi Moskow drone militer untuk digunakan dalam konfliknya dengan Kiev.[IT/r]