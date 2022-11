Menhan AS: Memiliki 'Senjata yang Mengesankan' 

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memuji angkatan bersenjata dan persenjataan Rusia pada hari Sabtu (19/11)– tetapi menambahkan, bagaimanapun, bahwa militer semacam itu mungkin tidak memungkinkan Moskow untuk mencapai kemenangan dalam konflik Ukraina.

Lloyd Austin mengatakan militer besar-besaran Moskow tidak membantunya menang di Ukraina“Anda tahu, Rusia memiliki militer yang besar dan senjata yang mengesankan,” tetapi ini “tidak membantu mereka menang dalam kampanye penaklukan dan kekejaman,” kata Austin, berbicara di Forum Keamanan Internasional Halifax di Kanada pada hari Sabtu (19/11).Menurut pejabat itu, "ini tentang penyebabnya", serta "mereka yang memperjuangkannya".Menteri pertahanan kemudian memuji Presiden Joe Biden karena menggalang "negara-negara dengan niat baik" melawan upaya Rusia untuk "menarik ulang perbatasan dengan paksa".Austin juga mengatakan AS akan mendukung Ukraina selama konflik berlangsung, bersikeras bahwa hasilnya akan "menentukan arah keamanan global di abad muda ini."Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa NATO tidak akan terseret ke dalam apa yang dia gambarkan sebagai “krisis terburuk dalam keamanan [Eropa] sejak akhir Perang Dunia Kedua,” kecuali jika Moskow menyerang salah satu negara anggotanya.Menteri pertahanan mengklaim bahwa aliansi militer bersifat defensif, sambil mencatat bahwa Washington telah menambah jumlah pasukan AS yang ditempatkan di Eropa menjadi lebih dari 100.000.Beberapa dari pasukan ini telah dikerahkan ke Polandia, mewakili “pasukan AS permanen pertama di Sayap Timur NATO,” kata Austin.Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa “prinsip dasar demokrasi dikepung di seluruh dunia,” dan “kepemimpinan AS”lah yang membantu membentuk tatanan internasional berbasis aturan pasca-Perang Dunia II, dan peran Washington tetap “penting untuk mempertahankannya. .”Sejumlah pejabat senior Rusia, termasuk mantan presiden dan wakil kepala Dewan Keamanan negara saat ini, Dmitry Medvedev, mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa pasukan Rusia di Ukraina tidak hanya dihadang oleh militer Kiev, tetapi juga oleh seluruh NATO dan dunia Barat.”Moskow telah berulang kali berargumen bahwa Barat hanya memperpanjang konflik dengan memberi Ukraina senjata.Sebelum permusuhan pecah di negara Eropa timur pada akhir Februari, Rusia mengajukan sejumlah proposal kepada NATO yang dimaksudkan untuk menentukan arsitektur keamanan Eropa yang baru. Aliansi militer Barat, bagaimanapun, menolak langkah-langkah itu.[IT/r]