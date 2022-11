Tom Cotton Mendukung Biden untuk Melindungi Pangeran Saudi dari Gugatan Khashoggi

IslamTimes - Senator Republik Hawkish Tom Cotton telah setuju dengan keputusan pemerintahan Biden untuk memberikan kekebalan berdaulat kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018.

“Apa yang digembar-gemborkan pemerintah minggu ini dalam memberikan kekebalan kedaulatan kepada Mohammed bin Salman sesuai dengan praktik kebiasaan tuntutan hukum yang melibatkan kepala negara asing,” kata Cotton (R-Ark.) kepada Fox News pada hari Minggu (20/11). “Akan menjadi terobosan besar jika kebiasaan itu tidak memberikan kekebalan semacam itu.”Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis (17/11) memberikan kekebalan kepada bin Salman dari gugatan tersebut meskipun Joe Biden sebelumnya berjanji untuk meminta pertanggungjawaban penguasa Saudi secara de facto atas kejahatan tersebut.Mengutip otoritas konstitusionalnya serta hukum kebiasaan internasional, Departemen Luar Negeri mengatakan, "Perdana Menteri bin Salman sebagai kepala pemerintahan saat menjabat kebal dari yurisdiksi Pengadilan Distrik Amerika Serikat dalam gugatan ini."Amnesty International pada hari Jumat (18/11) mengutuk pemerintahan Biden dan menyebut tindakan itu sebagai "pengkhianatan yang mendalam.""Pemerintah AS harus menundukkan kepalanya karena malu. Ini tidak lebih dari pengkhianatan yang memuakkan, total, dan mendalam," kata Sekretaris Jenderal Amnesti Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan."Pertama, bukti keterlibatan Putra Mahkota dalam pembunuhan Jamal Khashoggi diabaikan oleh Presiden Trump, kemudian pukulan pertama Presiden Biden -- semuanya menunjukkan kesepakatan curang yang telah dibuat."Komunitas intelijen AS sebelumnya menyimpulkan pembunuhan Khashoggi, seorang pembangkang Saudi, diperintahkan oleh putra mahkota.Tapi Cotton mengklaim rezim lain telah berbuat lebih buruk, dan Washington tidak bisa terlalu rewel dengan mitra asingnya.“Arab Saudi jauh dari pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia,” kata Cotton di Fox News.“Dengar, jika kita tidak memiliki sekutu dan mitra yang tidak selalu berbagi sistem politik atau kepekaan budaya dan sosial kita, kita tidak akan memiliki sekutu dan mitra,” katanya.Khashoggi, yang dibunuh dan dipotong-potong oleh "pasukan pembunuh" Saudi di konsulat kerajaan di Istanbul pada 2 Oktober 2018, pernah menjadi pengkritik vokal terhadap rezim Saudi dan putra mahkota.Menurut laporan, dia dibujuk ke misi diplomatik dengan dalih diberikan surat-surat untuk pernikahannya. Dia mati lemas dan dipotong-potong sementara tunangannya menunggu di luar untuknya.Biden berjanji selama kampanye kepresidenannya untuk menjadikan Arab Saudi sebagai "pariah" setelah pembunuhan Khashoggi, tetapi dia berbalik arah pada bulan Juli ketika dia melakukan perjalanan ke negara itu dan memberikan tinju kepada bin Salman.Fred Ryan, penerbit The Washington Post, telah mengecam Biden atas perjalanan tersebut dan langkah baru-baru ini untuk memberikan kekebalan kepada putra mahkota.“Dia memberikan izin untuk membunuh kepada salah satu pelanggar hak asasi manusia paling mengerikan di dunia,” tulis Ryan tentang Biden.Cotton mengatakan bahwa undang-undang federal telah berubah untuk memungkinkan warga AS menuntut pemerintah yang mensponsori serangan teroris, tetapi dia menunjukkan perubahan itu tidak berlaku untuk kasus Khashoggi.“Ketika Anda berbicara tentang individu yang memimpin pemerintahan asing, sudah menjadi kebiasaan selama beberapa dekade untuk memberi mereka kekebalan,” kata Cotton. “Jadi itu akan menjadi terobosan besar dan upaya lain dalam kampanye untuk mengasingkan dan mengucilkan Arab Saudi untuk tidak mengakui jenis kekebalan tradisional ini.”Belakangan dalam program tersebut, Ketua Komite Intelijen Senat Mark Warner (D-Va.) mengatakan dia setuju dengan penilaian Cotton.“Alasan mengapa ada pemberian kekebalan berdaulat, bahkan kepada pemimpin yang tidak kita sukai, adalah untuk melindungi para pemimpin Amerika dan diplomat Amerika ketika mereka ditempatkan di luar negeri agar tidak tunduk pada hukum Arab Saudi atau hukum Rusia atau Afrika Selatan. hukum,” kata Warner kepada Bream. “Jadi, ini telah menjadi preseden sejarah.”Arab Saudi awalnya mengeluarkan cerita yang bertentangan tentang hilangnya Khashoggi, tetapi akhirnya mengatakan bahwa dia telah terbunuh dalam operasi "nakal".Meskipun penolakan oleh Riyadh, beberapa pemerintah Barat dan agen mata-mata mengatakan putra mahkota telah memerintahkan pembunuhan itu, menyebabkan kegemparan global.[IT/r]