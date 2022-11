Pyongyang Kecam Sekjen PBB Sebagai 'Boneka AS' Karena Menentang Peluncuran Rudal Terbaru

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui menyebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "boneka Amerika Serikat" karena bergabung dengan kecaman yang dipimpin AS atas uji coba rudal balistik antarbenua [ICBM] baru-baru ini.

"Saya sering menganggap Sekretaris Jenderal PBB sebagai anggota Gedung Putih AS atau Departemen Luar Negerinya," kata Choe dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh media pemerintah."Saya menyatakan penyesalan yang mendalam atas fakta bahwa Sekretaris Jenderal PBB telah mengambil sikap yang sangat tercela, mengabaikan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan misinya yang tepat yaitu menjaga ketidakberpihakan, objektivitas, dan kesetaraan dalam segala hal."Guterres mengeluarkan pernyataan yang mengutuk peluncuran ICBM Korea Utara pada hari Jumat (18/11) dan menyerukan Pyongyang "untuk segera berhenti mengambil tindakan provokatif lebih lanjut.""Sekretaris Jenderal mengutuk keras peluncuran rudal balistik jarak antarbenua oleh Republik Rakyat Demokratik Korea," kata juru bicaranya.Pernyataan Guterres itu menyusul pernyataan kecaman keras atas uji ICBM Korut oleh AS dan negara lain.Peluncuran itu terjadi sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek setelah memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan militer "lebih ganas" jika AS lebih meningkatkan bantuan militer "perpanjangan" kepada sekutu regional.Choe mengecam Sekjen PBB karena mengabaikan AS dan sekutunya membawa uji ICBM Korut ke Dewan Keamanan PBB, mengatakan bahwa itu membuktikan bahwa "dia adalah boneka AS.""Kami baru-baru ini memperingatkan Sekjen PBB untuk mempertimbangkan masalah semenanjung Korea atas dasar ketidakberpihakan dan objektivitas," kata Choe.Dia menegaskan kembali hak negaranya untuk membela diri di tengah "lingkungan keamanan yang mengkhawatirkan di semenanjung Korea dan wilayah yang disebabkan oleh kerja sama militer berbahaya AS dan pasukan bawahannya"."Namun demikian," kata Choe, "sekjen PBB mengalihkan kesalahan atas kasus tersebut ke DPRK daripada AS". Dia menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara.Peluncuran rudal Pyongyang datang sebagai tanggapan atas latihan perang darat, laut, dan udara besar-besaran Washington, bersama dengan pasukan Korea Selatan dan Jepang di wilayah tersebut – tindakan yang dianggap Korea Utara sebagai latihan latihan untuk menyerang negara tersebut.Awal pekan ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan menanggapi ancaman AS dengan senjata nuklir di tengah peningkatan aktivitas militer Washington di wilayah tersebut, termasuk latihan bersama dengan Seoul dan Tokyo.Kim mengecam latihan bersama AS dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai "latihan perang agresi histeris" dan memperingatkan jika Washington terus membuat ancaman terhadap Korea Utara, Pyongyang "akan dengan tegas bereaksi terhadap nuklir dengan senjata nuklir dan konfrontasi total dengan konfrontasi habis-habisan."Washington dan Seoul telah secara nyata meningkatkan pelenturan otot mereka di dekat perbatasan laut dan wilayah udara Korea Utara.Korea Utara menyatakan tidak akan mentolerir latihan perang yang dipimpin AS di wilayah tersebut, berjanji akan melakukan tindakan timbal balik dengan latihannya sendiri.