Israel Mendorong AS Lakukan Tindakan Militer terhadap Iran

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Pertahanan Zionis Israel (IDF) Aviv Kochavi telah meminta Amerika Serikat untuk mengembangkan "rencana operasional" baru untuk menghadapi militer Iran, mendesak pejabat tinggi pertahanan dan intelijen AS untuk "mempercepat" upaya bersama untuk melawan Republik Islam.

Komandan militer Zionis Israel telah memperingatkan para pejabat AS bahwa Teheran dapat segera memperoleh senjata nuklirKochavi mengadakan serangkaian pertemuan dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Direktur CIA William Burns, kata IDF dalam siaran pers pada hari Selasa (22/11), mencatat bahwa dia membahas "ancaman Iran" dengan masing-masing pejabat yang dia ajak bicara sejak mendarat di AS pada Minggu pagi."Kami berada pada titik kritis yang membutuhkan percepatan rencana operasional dan kerja sama melawan Iran dan proksinya di kawasan," kata Kochavi setelah pertemuan. "Di satu sisi, Iran berada di bawah banyak tekanan ekonomi, militer dan internal, dan di sisi lain terus memajukan proyek nuklir."Selama duduk bersama Jenderal Milley, kedua pejabat itu diduga membahas "penguatan kerja sama antara tentara [AS dan Zionis Israel] melawan ancaman di kawasan itu, di antaranya adalah ancaman nuklir Iran," menurut IDF.Menurut pembacaan AS tentang pertemuan Kohavi dengan Sullivan, kedua belah pihak "menekankan tekad bersama mereka untuk mengatasi tantangan keamanan," sementara Gedung Putih menegaskan kembali "komitmennya untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir."Sementara Zionis Israel telah menawarkan sedikit bukti yang mendukung keberadaan program senjata nuklir Iran, para pejabat mengklaim selama beberapa dekade bahwa Tehran berada di titik puncak untuk mengembangkan bomnya sendiri. Republik Islam telah membantah rencana untuk membangun senjata nuklir – dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan fatwa (keputusan agama) terhadap semua senjata pemusnah massal pada tahun 2003 – dan melewati banyak inspeksi oleh pengawas nuklir PBB di bawah kesepakatan besar yang ditandatangani dengan kekuatan dunia pada tahun 2015.Namun, setelah Washington secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir di bawah Presiden Donald Trump, Teheran terus mengurangi kepatuhannya, meningkatkan pengayaan uraniumnya dan membangun sentrifugal canggih baru sambil menuntut diakhirinya sanksi AS. Iran tetap bersikeras bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengindikasikan sedang mencari senjata nuklir, meskipun tuduhan terus berlanjut dari Amerika Serikat dan Zionis Israel.