AS dan Eropa Akan Memaksa Batas Harga Minyak Rusia 'Dalam Beberapa Hari Mendatang'

IslamTimes - Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah menyusun rencana untuk memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia dalam "beberapa hari ke depan" dalam upaya untuk memangkas pendapatan minyak Moskow.

Seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (22/11) bahwa AS dan Uni Eropa (UE) akan mengambil langkah-langkah untuk menerapkan batasan tersebut setelah konsultasi anggota UE mengenai tingkat harga minyak selesai.“Kami berharap beberapa hari ke depan bagi mereka untuk menyelesaikan konsultasi mereka tentang penetapan harga, dan bagi kami sebagai koalisi untuk bergerak maju… menerapkan batas harga sebelum 5 Desember,” kata pejabat itu.Pejabat itu menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa Moskow akan membalas kebijakan baru tersebut, karena “itu bukan untuk kepentingan mereka.”“Setiap tindakan yang mereka ambil untuk menaikkan harga akan berdampak pada pelanggan baru mereka, pelanggan seperti India dan China,” kata pejabat itu.Pejabat keuangan mengklaim bahwa batas harga minyak Rusia masih memungkinkan Moskow memperoleh keuntungan; namun, itu akan membatasi akses Kremlin ke pendapatan berlebih dari harga yang meningkat.Batas tersebut kemungkinan akan ditinjau setiap tiga bulan atau setengah tahunan, karena kebutuhan untuk memberikan kepastian ke pasar, tambah pejabat itu.Departemen Keuangan AS mengeluarkan arahan pada hari Selasa untuk pengirim dan perusahaan keuangan yang terlibat dalam transaksi tentang persyaratan untuk mematuhi batasan harga.Laporan media mengatakan dalam berita terkait minggu lalu bahwa permintaan minyak di seluruh dunia telah meningkat pada bulan September hingga di atas level pra-COVID sebesar hampir 1 juta barel per hari (bpd). Inisiatif Data Organisasi Bersama (JODI) merilis data baru pada hari Kamis yang menunjukkan bahwa permintaan minyak global telah meningkat secara musiman pada bulan September ke level tertinggi kedua tahun ini. Pada bulan September, permintaan minyak global berada pada 101 persen dari level pra-COVID, sementara produksi minyak mentah berada pada 99 persen dari level tersebut, ungkap data tersebut.Permintaan minyak di importir minyak utama dunia, China, naik 459.000 bpd pada bulan September, tetapi masih 453.000 bpd di bawah level dari tahun lalu.Sementara itu, OilPrice melaporkan bahwa para pejabat berbicara tentang penetapan harga di mana minyak mentah Rusia akan dibatasi pada $60 per barel.Kelompok tersebut akan bertemu pada Rabu (23/11) untuk mencoba mencapai beberapa kesepakatan mengenai harga, katanya.Sebelumnya, OilPrice telah mengungkapkan bahwa energi Rusia mungkin masih memiliki beberapa pembeli yang tertarik di Eropa yang membelinya melalui negara perantara.Menurut Sunday Times, Inggris telah melewati sanksinya sendiri terhadap Rusia, yang mengatakan pihaknya berhasil melacak lusinan pengiriman minyak Rusia ke Inggris sejak Maret. Dikatakan dalam laporannya bahwa Inggris telah membeli setidaknya 39 pengiriman minyak Rusia sejak konflik Ukraina dimulai.Inggris, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Washington di Eropa, telah melarang impor energi Rusia ke Inggris sejak Rusia memulai apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina pada Februari.[IT/r]