IslamTimes - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan Rusia akan terus mengambil langkah-langkah untuk membatasi potensi militer Ukraina sampai Kyiv mengambil sikap yang wajar dalam negosiasi.

Pasukan Rusia menargetkan "fasilitas infrastruktur Ukraina sebagai tanggapan atas banjir negara itu dengan senjata Barat dan seruan sembrono pada Kyiv untuk mengalahkan Rusia," menurut diplomat Rusia."Salah satu tujuan operasi militer khusus adalah melemahkan kemampuan tempur tentara Ukraina. Dan itu akan dicapai dengan cara militer sampai rezim Kyiv mengambil posisi yang realistis, yang akan memungkinkan untuk membahas dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut, yang telah mendorong kami untuk meluncurkan operasi militer khusus," katanya di pertemuan Dewan Keamanan PBB. .Tentang sikap Ukraina dari pembicaraan tersebut, Nebenzya berkata, "Sejauh ini, apa yang kami dengar dari Tuan Zelensky dan sekutunya tidak dapat ditafsirkan sebagai kesiapan untuk perdamaian tetapi lebih merupakan bahasa ancaman dan ultimatum yang sembrono Kyiv yang disponsori Barat dimana hanya mendorong jalan yang tidak bertanggung jawab seperti itu, karena mereka tertarik pada perang di wilayah Ukraina hingga Ukraina terakhir karena memungkinkan sektor pertahanan mereka memperoleh keuntungan besar dan menguji senjata NATO.""Dengan cara ini, negara-negara Barat berusaha membangun hegemoni geopolitik mereka dengan mengorbankan nyawa orang Ukraina."Zelensky mendukung resolusi Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina pada 4 Oktober, yang menyatakan bahwa pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mungkin dilakukan. Presiden Rusia menyatakan pada tanggal 31 Oktober bahwa selama Ukraina tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukannya, tidak ada kesempatan untuk membahas kesepakatan apapun dengannya.Yang mengatakan, Putin menekankan bahwa keterbukaan Moskow untuk negosiasi tidak berubah.Beberapa hari yang lalu, AS menekan Ukraina untuk terbuka pada pembicaraan damai dengan Rusia, dengan seorang pejabat tinggi Pentagon mengatakan bahwa pasukan kyiv akan kesulitan memulihkan semua wilayah yang dikuasai Rusia selama perang.Ketua Kepala Gabungan AS Jenderal Mark Milley mengatakan dukungan AS dan sekutu tidak berkurang tetapi menganggap bahwa pertahanan kyiv menempatkannya pada posisi yang lebih baik untuk memulai pembicaraan."Kemungkinan kemenangan militer Ukraina, didefinisikan sebagai mengusir Rusia dari seluruh Ukraina, untuk memasukkan … Krimea, kemungkinan itu terjadi dalam waktu dekat tidak tinggi, secara militer," katanya."Mungkin ada solusi politik di mana, secara politis, Rusia mundur, itu mungkin," tambahnya, menunjukkan bahwa "Anda ingin bernegosiasi dari posisi yang kuat. Rusia saat ini berada di belakangnya."