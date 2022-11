Tehran Mengecam Pernyataan Biden tentang Wanita Iran, Mengatakan Wanita Tidak Dikecualikan dari Permusuhan AS

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam klaim Presiden AS Joe Biden tentang "mendukung" wanita Iran, mengatakan ekspresi dukungan Washington untuk wanita bertentangan dengan kampanye "tekanan maksimum" yang telah berlangsung lama terhadap seluruh bangsa Iran.

Nasser Kan'ani membuat pernyataan itu dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Kamis (24/11) setelah Biden mengklaim dalam sebuah pernyataan resmi bahwa pemerintahannya mendukung perempuan Iran dan tuntutan hak asasi manusia mereka di tengah kerusuhan yang didukung asing di seluruh negeri.Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada kesempatan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Biden mengatakan, "Kami mendukung perempuan Iran, yang menghadapi kekerasan dan penindasan untuk menuntut hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka."Menanggapi klaim Biden, Kan'ani menggarisbawahi pengenaan sanksi terberat AS selama bertahun-tahun terhadap Iran dalam apa yang dia gambarkan sebagai "terorisme ekonomi." Dia mengatakan larangan Washington bahkan termasuk impor obat untuk pasien Butterfly Iran yang menderita epidermolysis bullosa (EB); penyakit yang menyebabkan kulit rapuh dan melepuh.Kan'ani mengatakan klaim dukungan presiden AS untuk wanita Iran datang karena Washington "tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam menunjukkan permusuhan dan kekejaman" terhadap rakyat Iran dan "tidak memiliki belas kasihan dalam memaksakan terorisme ekonomi bahkan terhadap anak-anak Kupu-kupu.""Presiden dari rezim yang selama +40 tahun tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam menunjukkan permusuhan & kekejaman terhadap bangsa Iran & tidak memiliki belas kasihan dalam memaksakan #EconomicTerrorism bahkan terhadap anak-anak Kupu-kupu, mengklaim membela wanita Iran," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menambahkan, "Jika demikian, apakah Max Sanx Anda mengecualikan para wanita & ibu Iran?"Presiden dari rezim yang selama +40 tahun tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam menunjukkan permusuhan & kekejaman terhadap bangsa Iran & tidak memiliki belas kasihan dalam memaksakan #EconomicTerrorism bahkan terhadap anak-anak Kupu-kupu, mengklaim "mendukung wanita Iran."Jika demikian, apakah Max Sanx Anda mengecualikan para wanita & ibu Iran?— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) 24 November 2022Sebelumnya pada hari itu, Wakil Wakil Presiden Iran untuk Urusan Wanita dan Keluarga Khadijeh Karimi, yang berpidato di sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB tentang kerusuhan baru-baru ini di Republik Islam, mengutuk keras "beberapa negara Barat" karena memicu kerusuhan dan tindakan kekerasan di negara itu dengan menghasut emosi publik, menyebut penggunaan hak asasi manusia secara instrumental sebagai “memalukan.”Karimi menunjuk pada upaya penyebaran kebencian dan menyebarkan desas-desus palsu dengan tujuan mengobarkan kekerasan oleh saluran TV anti-Iran yang berbasis di Inggris dan AS, menambahkan, “Intervensi Barat menyebabkan pembunuhan dan melukai ratusan polisi dan pasukan keamanan Iran juga sebagai penghancuran ribuan properti publik dan pribadi.”[IT/r]Kerusuhan pecah di Iran pada 16 September setelah seorang wanita muda Iran, yang diidentifikasi sebagai Mahsa Amini meninggal. Pria berusia 22 tahun itu pingsan di sebuah kantor polisi di ibu kota, Teheran, dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran mengatakan bahwa kematian Amini yang kontroversial disebabkan oleh suatu penyakit daripada dugaan pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Para perusuh mengamuk di seluruh negeri, menyerang petugas keamanan, melakukan vandalisme terhadap properti publik, dan menodai tempat suci agama.Awal bulan ini, Kementerian Intelijen Iran mengatakan Amerika Serikat dan Inggris "secara langsung" terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini, menambahkan bahwa puluhan teroris yang berafiliasi dengan rezim Zionis dan kelompok anti-revolusi juga telah ditahan di tempat yang tidak dapat dipulihkan.