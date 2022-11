Saudari Kim Jong-un Menghina Korea Selatan atas Sanksi

IslamTimes - Korea Selatan berisiko memperburuk ketegangan di kawasan dengan mengikuti AS secara dekat, Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan seorang pejabat senior pemerintah, mengatakan pada hari Kamis (24/11). Dia mengecam Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan pemerintahannya, menyebut mereka "idiot" karena mengisyaratkan bahwa Seoul dapat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Kim Yo-jong mengatakan Seoul bertingkah seperti "anjing setia" Washington"Segera setelah AS berbicara tentang 'sanksi independen' terhadap DPRK, Korea Selatan membeo apa yang dikatakan sebelumnya," kata Kim, menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor berita milik negara KCNA. Dia lebih lanjut mencela Korea Selatan sebagai "anjing dan antek AS yang setia."Omelan itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi tambahan sebagai tanggapan atas rentetan peluru dan rudal balistik yang ditembakkan oleh Pyongyang selama latihan militer, menurut kantor berita Seoul Yonhap."Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari situasi berbahaya saat ini melalui 'sanksi', mereka pasti sangat bodoh karena mereka tidak tahu bagaimana hidup dengan damai dan nyaman," kata Kim.Saya bertanya-tanya mengapa rakyat Korea Selatan masih menjadi penonton pasif atas tindakan pemerintah Yoon Suk-yeol dan orang bodoh lainnya yang terus menciptakan situasi berbahaya.Kim memperingatkan bahwa pembatasan lebih lanjut terhadap Pyongyang akan "menambah permusuhan yang terakhir" dan berfungsi "sebagai jerat" untuk Washington dan Seoul.Pejabat Korea Selatan, bersama dengan AS dan Jepang, menuduh Korea Utara mengobarkan ketegangan di wilayah tersebut. Rosemary DiCarlo, pejabat tinggi perdamaian PBB, menggambarkan peluncuran itu sebagai "kegiatan yang mengkhawatirkan" pada hari Senin.Eskalasi terjadi selama beberapa latihan militer gabungan AS-Korea Selatan, yang dianggap Pyongyang sebagai ancaman terhadap keamanannya. Angkatan Udara AS mengerahkan kembali pembom strategis B-1B Lancer ke Semenanjung Korea pada hari Sabtu (19/11), sementara jet tempur Korea Selatan berlatih menyerang peluncur rudal Korea Utara.[IT/r]