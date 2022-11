Intervensi China Menghentikan Pasokan MiG-29 Polandia ke Ukraina

IslamTimes - Kesepakatan untuk memasok Ukraina dengan jet tempur MiG-29 Polandia era Soviet dibatalkan oleh pemerintah AS setelah intervensi saluran belakang China yang melibatkan mantan pemimpin Uni Eropa, Spectator melaporkan pada hari Jumat (25/11) mengutip sumber yang dekat dengan kepemimpinan China.

Laporan tersebut mencatat bahwa pada awalnya, AS optimis dan positif tentang tawaran Polandia untuk Ukraina. Namun, Beijing menggunakan koneksi Eropanya untuk merundingkan penghentian kesepakatan pasokan senjata ini. Beijing berargumen bahwa pihaknya akan melakukan segala upaya untuk meredakan "ancaman nuklir pada tingkat operasional" Moskow dengan syarat Washington menolak kesepakatan itu.Laporan itu mencatat, “Itu berhasil. [AS] memutuskan bahwa memasok pesawat adalah langkah yang terlalu jauh,” mengutip sumber tersebut. Selain itu, laporan tersebut mencatat bahwa prioritas Beijing adalah untuk “menghindari eskalasi nuklir” antara Moskow dan NATO serta “membantu mencapai gencatan senjata” untuk perang di Ukraina.Presiden AS Joe Biden juga beberapa bulan sebelumnya memveto proposal Warsawa untuk mengirim jet tempur MiG-29 Polandia ke Ukraina, dengan alasan bahwa itu untuk menghindari memprovokasi Rusia ke dalam konfrontasi langsung dengan NATO, Wall Street Journal melaporkan pada 12 Maret.Menurut WSJ, Biden secara pribadi memveto proposal tersebut, dan keputusan datang langsung darinya.Meskipun tidak mengizinkan Warsawa untuk memberi Kiev senjata agar tidak memprovokasi Moskow, Washington telah memasok senjata ke Ukraina.Barat, terutama AS, telah memasok sekutu Eropa timur mereka dengan beragam senjata, termasuk senjata anti-tank Javelin dan NLAW, Stinger, dan amunisi untuk senjata biasa.[IT/r]