Militer Turki Bereaksi terhadap Klaim Membahayakan Pasukan AS

IslamTimes - Türki tidak akan membahayakan nyawa sekutu militernya selama serangan udara di tempat yang diklaimnya sebagai tempat persembunyian teroris di Suriah utara dan Irak, kata menteri pertahanan negara NATO itu. Pentagon mengklaim bahwa Ankara "secara langsung mengancam keselamatan personel AS" di Suriah, tempat pasukan AS ditempatkan secara ilegal.

"'Tidak Mungkin' menempatkan nyawa sekutu NATO dalam risiko," kata menteri pertahanan“Tidak mungkin bagi kami untuk menyakiti pasukan koalisi atau warga sipil. Kami hanya memiliki satu target, dan itu adalah teroris,” kata Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar kepada wartawan pada hari Jumat (25/11), seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu. Dia menanggapi pertanyaan tentang laporan bahwa militer Turki membom sebuah pos pengamatan AS minggu ini.Pentagon menyatakan pada hari Rabu (23/11) bahwa serangan udara Turki "secara langsung mengancam" pasukan AS yang bekerja dengan "mitra lokal" melawan kelompok teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS). Dia memperingatkan bahwa "tindakan militer yang tidak terkoordinasi mengancam kedaulatan Irak" dan mendesak de-eskalasi segera untuk "memastikan keselamatan dan keamanan personel di lapangan yang berkomitmen untuk mengalahkan misi ISIS."AS mengklaim bahwa insiden itu melibatkan serangan udara Turki yang menghantam dalam jarak 300 meter dari pasukan Amerika yang ditempatkan di dekat kota Hasakah di Suriah.Sejak 2014, Türki telah bekerja sama dengan AS dan beberapa negara lain dalam perang melawan organisasi teroris, yang mengalami peningkatan kekuatan yang meroket di Suriah dan Irak tahun itu. IS secara luas dianggap sebagian besar ditekan sekarang, tetapi AS mengklaim perlu mempertahankan kehadiran militer di Suriah – bertentangan dengan keinginan pemerintah Suriah – untuk menjaga kelompok itu tetap terkendali. Mantan Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa pasukan itu ada di sana untuk melindungi ladang minyak.Ankara meluncurkan Operasi Claw-Sword lintas batas bulan ini setelah serangan bom di Istanbul tengah, yang oleh penyelidik Turki dituding sebagai "teroris PKK/YPG". PKK adalah pasukan militan Kurdi yang berbasis di Türki yang melakukan perang gerilya selama puluhan tahun melawan pemerintah. YPG adalah milisi Kurdi yang berbasis di Suriah, yang bersekutu dengan AS selama kampanye melawan ISIS. Ankara menyatakan bahwa pasukan Kurdi yang berperang di Türki, Suriah, dan Irak adalah bagian dari organisasi teroris yang sama.PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Türkiye, AS dan Uni Eropa, membantah terlibat dalam serangan Istanbul.Akar melaporkan dalam pembaruan Jumatnya bahwa pasukan Turki telah membunuh 326 "teroris" sebagai bagian dari operasi tersebut. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengindikasikan minggu ini bahwa kampanye dapat diperpanjang dengan komponen darat, menyatakan bahwa operasi itu tidak terbatas pada serangan udara.[IT/r]