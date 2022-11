Imam Khamenei: Revolusi Islam Tetap Hidup Terlepas dari Keinginan Musuh

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei menggarisbawahi bahwa di setiap era, kehadiran pasukan Basij [mobilisasi] menegaskan bahwa Revolusi Islam masih bangkit, menunjukkan bahwa di Iran ada jutaan anggota Basji yang terdaftar secara resmi, selain jutaan lainnya yang tidak terdaftar, yang semuanya aktif dalam masyarakat Iran.

Imam Khamenei membuat pernyataan tersebut pada Sabtu (26/11) pagi saat dia menerima sejumlah besar anggota Basij di Imam Khomeini Hussainiyah di Tehran yang menandai Pekan Basij. Selain itu, lima juta anggota Basij dari seluruh Iran ikut serta dalam pertemuan ini melalui partisipasi konferensi video.Imam Khamenei mencatat bahwa mobilisasi adalah salah satu inovasi yang diberkahi dari Imam Khomeini terkemuka kita, menjelaskan bahwa pada hari-hari seperti itu, dan sembilan tahun setelah pembentukan pasukan mobilisasi, almarhum Imam memberikan pidato luhurnya memuji Basij, di mana dia berkata "itu adalah pusat jiwa dan para martir yang tidak dikenal, dan pohon yang berbuah."“Merupakan kehormatan dan kebanggaan saya bahwa saya termasuk anggota Basij tersebut,” kata Imam Khamenei."Basij bukan hanya institusi pertempuran, itu lebih luhur dan berkaitan dengan mobilisasi budaya, retoris, dan ideologis… budaya ini adalah layanan murni bangsa dan rakyatnya," lanjut Sayyed Ali Khamenei.Menyoroti pentingnya budaya Basij, Imam Khamenei menjelaskan bahwa menggali lumpur untuk mendukung rumah tangga yang dilanda banjir, dan berada di garis depan dalam memerangi pandemi dan kemungkinan mati untuk menyelamatkan nyawa pasien; budaya Basij tidak boleh lelah sambil mendukung orang beriman, dan tanpa mengharapkan pujian karena melakukannya.“Pasukan Basij berani, jangan takut musuh, dan jangan beri kesempatan untuk maju. Mereka juga memiliki potensi dan kemampuan untuk mengikuti setiap langkah Revolusi,” kata Imam Khamenei juga.“Di setiap zaman, kehadiran pasukan Basij menegaskan bahwa Revolusi masih bangkit; Revolusi masih hidup terlepas dari keinginan musuh yang tidak dapat menahan kata ini.”Imam Khamenei menyoroti bahwa selama serangan terbaru di Iran, anggota Basij menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk mencegah orang menghadapi penindasan, menambahkan bahwa kekuatan tersebut memiliki posisi penting di dunia Muslim.Sehubungan dengan konspirasi melawan Iran, Imam Khamenei menunjukkan pentingnya Republik Islam untuk sumber dayanya yang besar dan posisi geografisnya antara Timur dan Barat. Inilah mengapa front kolonial bekerja melawannya, Imam Ali Khamenei menjelaskan, menambahkan bahwa entitas Zionis telah ditanamkan sebagai kamp untuk Eropa dan AS, dan mereka menjadikannya dominan di Timur Tengah.“Ketika Revolusi Islam di Iran muncul sebagai pemenang, itu memutarbalikkan semua keseimbangan dan perhitungan Barat… itu adalah fenomena yang memberikan pukulan besar bagi kekuatan arogan dan membuat mereka terkejut dan kalah. Barat bekerja untuk menggulingkan pemerintahan revolusioner di Iran dan melenyapkannya, dan inilah mengapa mereka memberlakukan perang 8 tahun, tetapi Saddam Hussein gagal dalam perang ini dan mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat menghadapi Iran,” Imam Khamenei juga mencatat.Sedangkan Barat cenderung mengincar negara-negara yang memiliki hubungan dengan Iran, yang mengaku beroperasi di enam negara yaitu Irak, Suriah, Libanon, Libya, Sudan dan Somalia; namun, peran Iran di Irak, Suriah, dan Lebanon berkontribusi dalam menggagalkan skema AS untuk menargetkan Republik Islam melalui negara-negara tersebut.“Martir Qassem Soleimani memainkan peran paling menonjol dalam kemenangan Iran melawan skema AS di wilayah tersebut,” kata Imam Khamenei, memastikan untuk menggarisbawahi peran pasukan Basij dalam menghadapi kelompok teroris Daesh (ISIS/ISIL), yang dibentuk oleh musuh dan menyerang makam suci di wilayah tersebut. .Tentang pembicaraan nuklir, Imam Khamenei mengatakan musuh menginginkan kesepakatan nuklir untuk mencegah Iran memproduksi senjata dan drone untuk mempertahankan diri. Selain itu, sekelompok individu yang tidak waspada di dalam negeri mengulangi kata-kata musuh, yang bertujuan untuk melemahkan Iran.Saat Imam Ali Khamenei menyoroti pentingnya menghadapi setiap perusuh di dalam negeri, dia memperingatkan bahwa skala pertempuran jauh lebih luas, menasihati anggota Basij untuk tidak melupakan bahwa konfrontasi utama dan sejati kita adalah melawan arogansi global.Imam Khamenei menyayangkan sebagian dari apa yang bisa dibaca di surat kabar dan di platform media sosial, yang menganggap bahwa kita harus menyelesaikan masalah dengan AS untuk menghentikan kerusuhan. Ketika kami berkomitmen pada kewajiban kami sesuai dengan kesepakatan nuklir, AS tidak melakukannya, kata Yang Mulia, menambahkan bahwa masalah kami dengan AS tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, dan Washington tidak menerima tetapi mendapatkan satu demi satu hak istimewa.Siapakah warga negara Iran yang tertarik pada bangsanya tetapi siap berkompromi dengan AS tentang kekuatan Iran? tanya Imam Khamenei. “Media musuh menerbitkan kebohongan dan berita palsu yang isinya menyesatkan.”Di tempat lain dalam sambutannya, Imam Khamenei memuji anggota tim nasional Iran yang telah menyenangkan negara dengan meraih kemenangan pertama mereka pada hari Jumat selama pertandingan Piala Dunia.“Musuh berusaha menyusup melalui pasukan kami,” kata Imam Khamenei kepada anggota Basji, menasihati mereka untuk berhati-hati dalam hal ini.