Harga Minyak Turun untuk 3 Minggu Berturut-turut karena Rencana untuk Membatasi Harga Jual Rusia Tetap Gagal

IslamTimes - Harga minyak mentah turun untuk minggu ketiga berturut-turut setelah pejabat Eropa gagal menyepakati batasan harga minyak Rusia meskipun memperdebatkan tingkat yang dianggap lebih murah daripada yang dapat mengambil risiko pembalasan dari Kremlin dalam bentuk pemotongan produksi atau ekspor.

Rekor jumlah kasus virus korona baru di negara pengimpor minyak No. 1 China, yang membuat otoritas lokal lebih bertekad untuk mempertahankan kebijakan Nol-COVID yang keras di negara itu, juga membebani harga minyak mentah.Volume perdagangan yang lebih tipis dari biasanya setelah hari libur Thanksgiving pada hari Kamis (24/11), peristiwa yang biasanya mendorong para pedagang untuk istirahat lebih lama hingga akhir pekan, menambah suasana muram pasar.West Texas Intermediate, atau WTI yang diperdagangkan di New York, ditutup turun $1,66, 2,1%, pada $76,28 per barel. Patokan minyak mentah AS, yang mencapai level terendah 10 bulan di bawah $76 pada hari Senin, turun 4,5% untuk minggu ini, setelah kerugian berturut-turut sebesar 10% dan 4% pada minggu sebelumnya.Brent yang diperdagangkan di London turun $1,71, atau 2%, menjadi $83,63. Patokan minyak mentah global, yang jatuh ke level terendah sembilan bulan di bawah $83 pada hari Senin, turun 4,5% untuk minggu ini, setelah kerugian berturut-turut sebesar 9% dan 3% pada minggu sebelumnya.Pejabat dari Kelompok Tujuh negara, atau G7, telah membahas batas harga minyak Rusia antara $65 dan $70 per barel dengan mitra diplomatik Uni Eropa mereka selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak dapat mencapai kesepakatan, kata laporan.G7 dan UE bertujuan untuk membatasi pendapatan dari minyak yang dapat mendanai serangan militer Moskow di Ukraina tanpa mengganggu pasar minyak global. Tetapi tingkat yang diusulkan secara luas sejalan dengan apa yang sudah dibayar oleh pembeli Asia. Beberapa pakar pasar juga mengatakan batas harga minyak pada dasarnya adalah tipu muslihat politik yang tidak akan banyak mempengaruhi perdagangan minyak Rusia yang sedang berlangsung. Moskow, pada bagiannya, dengan tegas menolak untuk menjual minyak kepada pembeli mana pun yang berpartisipasi dalam rencana G7-UE, membuat batas tersebut semakin tidak bisa diterapkan.Terlepas dari kebuntuan ganda pada batas harga minyak Rusia dan anjloknya permintaan minyak China di tengah wabah virus corona, beberapa pedagang mengatakan mereka memperkirakan harga minyak mentah akan naik minggu depan untuk mengantisipasi tindakan perbaikan oleh aliansi penghasil minyak OPEC+ ketika bertemu pada 4 Desember. .OPEC+ – yang mengelompokkan OPEC, atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak yang dipimpin Saudi beranggotakan 13 negara, dengan 10 produsen minyak lainnya yang dikemudikan oleh Rusia – telah memiliki kesepakatan untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari hingga akhir tahun depan untuk meningkatkan Harga minyak mentah Brent dan AS, yang telah turun sekitar 40% dari level tertinggi Maret.Awal pekan ini, Menteri Energi Saudi Abdulaziz bin Salman mengindikasikan bahwa OPEC+ kemungkinan akan menambah pemotongan tersebut ketika bertemu pada 4 Desember.[IT/r]