Gedung Putih Mengecam Trump karena Bertemu dengan Supremasi Kulit Putih

IslamTimes - Gedung Putih mengecam mantan presiden Donald Trump karena bertemu di rumahnya di Florida dengan supremasi kulit putih terkenal dan dengan rapper Kanye West.

Trump makan malam dengan Fuentes pada Selasa (22/11) malam bersama rapper Ye, sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, media AS melaporkan pada Jumat (25/11)."Saya tidak kenal Nick Fuentes," tulis Trump di akun Truth Social miliknya Jumat malam.Wakil sekretaris pers Gedung Putih Andrews Bates pada hari Sabtu (26/11) mengutuk pertemuan Trump dengan Fuentes, AFP melaporkan."Kefanatikan, kebencian, dan anti-Semitisme sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika -- termasuk di Mar-a-Lago. Penolakan Holocaust menjijikkan dan berbahaya, dan itu harus dikutuk dengan keras," kata Bates kepada CNN.Namun Presiden Joe Biden menghindari pertanyaan tentang makan malam Trump: "Anda tidak ingin mendengar apa yang saya pikirkan."Trump minggu lalu secara resmi memasuki pemilu 2024 untuk Gedung Putih, tawaran presiden ketiganya yang serius, dan pelukannya terhadap seorang nasionalis kulit putih meresahkan beberapa pejabat pemerintahannya yang pernah menjabat.Sejauh ini, dia adalah satu-satunya Republikan terkemuka yang mengikuti perlombaan untuk menantang Biden.Sementara itu, beberapa pejabat GOP lainnya dan anggota pemerintahan Trump telah menyuarakan kesiapan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan presiden AS 2024.Di antara sukarelawan Republik yang lebih menonjol termasuk mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Gubernur Florida Ron DeSantis, yang telah mengakui bahwa mereka mungkin mengajukan tantangan.'Trump memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai supremasi kulit putih'Trump memiliki "sejarah yang sangat panjang", kembali ke ayahnya, sebagai seorang supremasi kulit putih, menurut seorang analis politik dan mantan kandidat kongres."Sebagai tuan tanah di New York, dia jelas sangat rasis dalam praktiknya dan meneruskan sifat-sifat ini kepada Donald ketika dia mulai terlibat dalam industri perumahan dan persewaan," kata Hoenig kepada Press TV.“Sepanjang kampanye 2016, dia menargetkan orang non-kulit putih, terutama orang Latin, mengklasifikasikan mereka semua sebagai pengedar narkoba, penjahat, pemerkosa,” tambahnya.“Seluruh kebijakan imigrasinya adalah menolak masuk orang-orang dari apa yang dia sebut negara-negara kotor dan membawa masuk orang-orang dari tempat-tempat seperti Norwegia,” kata Hoenig. “Selama demonstrasi Neo-nazi Charlottesville, di mana seorang wanita dibunuh, Trump mengatakan ada orang baik di kedua sisi.”[IT/r]