PM Palestina Mengecam Israel karena Menyita Dua Pertiga Sumber Daya Air Palestina

IslamTimes - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam rezim Zionis Israel karena menyita dua pertiga sumber daya air tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dan mengalihkannya ke kota-kota dan pemukiman ilegal untuk ekstremis Yahudi.

Shtayyeh membuat pernyataan tersebut pada jumpa pers menjelang Konferensi Air Arab Keempat yang diselenggarakan oleh Palestina di bawah moto “Arab Water Security for Life, Development.”Konferensi dua hari itu akan dibuka secara resmi di ibu kota Mesir, Kairo, Rabu (30/11).“Israel mencuri 600 juta meter kubik dari 800 juta meter kubik Palestina dan mengalihkannya ke kota-kota dan permukimannya,” kata Shtayyeh.Perdana Menteri Palestina mencatat bahwa rata-rata pemukim Zionis Israel mengkonsumsi 430 liter air per hari, sedangkan Palestina hanya mengkonsumsi 72 liter, jauh lebih sedikit dari rata-rata global 120 liter.Setelah 1967, “Zionis Israel mulai menggali sumur air di Tepi Barat lebih dalam daripada sumur Palestina, yang menyebabkan kontrolnya atas sebagian besar air tanah dan mengeringnya mata air,” kata ShtayyehDia menambahkan bahwa tindakan Zionis Israel tersebut telah mempengaruhi transformasi pola pertanian di wilayah Palestina.Menurut pejabat Palestina, rezim Zionis Israel secara langsung mengontrol 85 persen sumber daya air di Tepi Barat, dan juga mengatur bagaimana sisanya didistribusikan.Otoritas Palestina, sementara itu, sedang mencari izin Zionis Israel untuk menggali sumur tambahan di Tepi Barat untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan lebih banyak air.Otoritas Zionis Israel menolak untuk memberikan izin yang diperlukan kepada otoritas air Palestina untuk beroperasi secara bebas di Area C yang sensitif secara strategis di Tepi Barat yang diduduki, apakah mengebor sumur tambahan atau memasang pompa pendorong.Ketika warga Palestina menderita kekurangan air yang kronis, pemukim ilegal Zionis Israel di dekatnya menikmati jumlah tak terbatas tidak hanya untuk minum tetapi juga untuk mengairi tanaman dan mencuci kendaraan mereka.Tangki air hitam-putih ada di mana-mana di atap rumah-rumah Palestina di kota-kota Tepi Barat, untuk diisi ketika keran air mereka benar-benar kering selama berminggu-minggu.Sebaliknya, tangki seperti itu jarang terlihat di pemukiman tetangga karena air tersedia sepanjang waktu dan tidak pernah dimatikan.[IT/r]