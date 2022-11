Demokrat AS Memperbarui Seruan untuk Larangan Senjata Serbu setelah Serentetan Penembakan

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dan Demokrat terkemuka lainnya telah memperbarui seruan untuk larangan senjata serbu di tengah meningkatnya insiden kekerasan senjata yang mengkhawatirkan di seluruh negeri.

Setelah penembakan di Virginia dan Colorado dalam dua minggu terakhir, muncul pertanyaan tentang pendanaan lembaga penegak hukum di tempat-tempat yang menolak untuk menegakkan apa yang disebut undang-undang bendera merah.Penembakan di sebuah klub di Colorado Springs, Colorado, melibatkan model senjata serbu dan pistol, sementara para pejabat mengatakan penembak di Walmart di Chesapeake, Virginia, pekan lalu dipersenjatai dengan pistol dan beberapa magasin.Senator Demokrat AS dari Connecticut dan advokat kontrol senjata terkemuka, Chris Murphy, menunjukkan pada hari Minggu bahwa mengesahkan undang-undang anti-senjata akan mengurangi jumlah penembakan massal di negara tersebut.“Jika Anda mengesahkan larangan senjata serbu, Anda akan melihat lebih sedikit penembakan massal di negara ini,” katanya. “Anda tidak akan secara ajaib menghilangkan penembakan massal, tetapi senjata model AR-15, atau AR-15, umumnya merupakan pilihan penembak massal.”Anggota parlemen dari Partai Demokrat itu menunjuk pada "penurunan dramatis" dalam penembakan massal setelah larangan senjata serbu selama satu dekade disahkan pada tahun 1994. "Baru setelah tanggal kedaluwarsa larangan kami mulai melihat penembakan massal meningkat."Pernyataannya muncul setelah Biden pada hari Kamis (24/11) berbicara tentang "momok" kekerasan senjata, mengatakan dia ingin menandatangani undang-undang larangan senjata bertenaga tinggi yang memiliki kapasitas untuk membunuh banyak orang dengan cepat.“Gagasan bahwa kami masih mengizinkan pembelian senjata semi-otomatis adalah hal yang buruk. Hanya sakit, ”kata Biden. "Aku akan mencoba menyingkirkan senjata serbu."DPR yang dipimpin Demokrat mengeluarkan undang-undang pada bulan Juli untuk menghidupkan kembali larangan senjata serbu era 1990-an, menyusul pengesahan RUU bipartisan penting tentang senjata, memperkuat pemeriksaan latar belakang dan undang-undang bendera merah, yang memungkinkan pihak berwenang untuk mencabut senjata api dari mereka yang menimbulkan bahaya. .Tetapi undang-undang tersebut telah gagal membuat kemajuan di Senat, di mana perlu 60 suara untuk disahkan dan Demokrat kekurangan dukungan dari Partai Republik.Murphy juga dikutip CNN pada hari Minggu bahwa satu jalan yang mungkin ditempuh oleh Demokrat adalah membatasi pendanaan federal untuk penegakan hukum di kabupaten yang menyatakan diri mereka sebagai tempat perlindungan senjata."Kami mengetahui di Colorado bahwa daerah tempat penembakan itu terjadi adalah apa yang disebut negara bagian suaka amandemen kedua," kata Murphy. “Mayoritas kabupaten di negara ini telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menegakkan undang-undang senjata negara bagian dan federal.”“Ini adalah masalah yang berkembang di negara ini dan kami harus membicarakannya di Senat. Apakah kami ingin terus menyediakan dana untuk penegakan hukum di negara bagian yang menolak menerapkan undang-undang senjata negara bagian dan federal?”Sebanyak 609 penembakan massal telah dilaporkan di AS pada tahun 2022 sejauh ini.Tahun lalu terjadi 690 penembakan massal yang mengejutkan di seluruh Amerika Serikat, naik dari 610 pada 2020 dan 417 pada 2019, The Hill melaporkan pada Kamis.[IT/r]