RT: AS Alokasikan $25 Juta untuk “Mendukung Masyarakat Sipil” di Irak

IslamTimes - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat [USAID] mengumumkan rencana untuk mengalokasikan hingga $25 juta untuk "mendukung masyarakat sipil" di Irak. Sebagaimana ditentukan dalam uraian hibah yang relevan, pekerjaan kontraktor masa depan akan didanai oleh pihak AS selama lima tahun, RT telah membaca dokumen tersebut.

“Aktivitas Masyarakat Sipil yang disponsori USAID di Irak akan meningkatkan partisipasi warga di ruang publik, terutama perempuan dan pemuda, sambil mendukung organisasi masyarakat sipil [CSO] untuk menjangkau warga dan CSO lainnya dan memberdayakan mereka,” bunyi teks pernyataan itu. .Menurut ramalan para ahli Amerika, hasil dari upaya yang dilakukan antara lain adalah terbentuknya sektor masyarakat sipil yang aktif dan stabil di Irak.Pada saat yang sama, menurut skenario USAID, inisiatif yang dipertimbangkan dapat meningkatkan keterlibatan warga Irak di berbagai bidang, termasuk, misalnya, perubahan iklim.Program ini juga akan membantu memperkuat keberlanjutan dan kelangsungan hidup organisasi masyarakat sipil di negara ini.“USAID bekerja sama dengan Irak dalam transisinya menjadi negara yang lebih stabil dan demokratis."Masalah di sepanjang jalan menuju transisi ini adalah konflik yang terus berlanjut, elit yang mengakar, budaya korupsi, dan kesulitan yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil dalam memenuhi peran mediasi mereka antara rakyat Irak dan pemerintah,” agensi tersebut menjelaskan motif pekerjaan AS di Iraq.Jumlah anggaran yang siap dialokasikan USAID untuk implementasi rencananya di Irak adalah $25 juta.AS telah mendanai inisiatif masyarakat sipil, termasuk di Irak, selama bertahun-tahun.Ini diingat dalam sebuah wawancara dengan RT oleh peneliti terkemuka di Pusat Studi Arab dan Islam Institut Studi Oriental Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Doktor Ilmu Sejarah Boris Dolgov."Saya pikir, pertama-tama, harus diingat di sini bahwa pada tahun 2003 AS benar-benar melakukan tindakan agresi terhadap Irak, sebuah negara berdaulat," kata Dolgov.Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Agresi ini didukung oleh sejumlah sekutu Amerika, akibatnya negara Irak dihancurkan, ada banyak korban, banyak dari mereka adalah penduduk sipil.""Ngomong-ngomong, fakta lain yang sangat signifikan: di Irak, Amerika menggunakan muatan dengan uranium yang diperkaya rendah - mereka menggunakan yang sama di Yugoslavia," katanya, mencatat bahwa, "Hari ini, Amerika Serikat bermaksud untuk terlibat dalam pengembangan masyarakat sipil di Irak.""Kelihatannya agak sinis," tambah sang ahli.Sebelumnya dilaporkan tentang niat Departemen Luar Negeri AS untuk mengalokasikan hingga $12 juta untuk "memastikan stabilitas" di Suriah timur laut, serta di beberapa daerah di Aleppo utara.[IT/r]