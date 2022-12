AS Menyetujui Penjualan Senjata $1 Miliar ke Qatar

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyetujui kesepakatan senjata yang telah lama tertunda dengan Qatar, setuju untuk memasok sekutu Timur Tengahnya dengan pesawat nirawak [UAV] senilai $1 miliar.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan lampu hijau untuk kesepakatan pada hari Selasa (29/11), tepat saat tim Amerika dan Iran memulai paruh kedua pertandingan sepak bola Piala Dunia mereka di Doha. Penjualan tersebut mencakup 10 sistem drone canggih, 200 pencegat drone, dan peralatan terkait.Qatar mengajukan permintaan untuk pembelian UAV, termasuk drone penuai MQ-9, pada tahun 2020. Terlepas dari hubungan dekat Doha dengan Washington, termasuk menjadi tuan rumah markas depan Komando Pusat AS dan pusat operasi udara Pentagon untuk wilayah tersebut di Pangkalan Udara Al Udeid, AS pejabat lambat untuk menyetujui kesepakatan itu.Bahkan ketika Qatar menampung ribuan pengungsi dan membantu meredakan kekacauan penarikan AS dari Afghanistan tahun lalu, pemerintah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani berjuang untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintahan Biden tentang apa yang menghambat transaksi UAV.Pentagon mendorong persetujuan penjualan, mengutip keandalan Qatar sebagai mitra tepercaya, tetapi pejabat Departemen Luar Negeri khawatir negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, akan marah, menurut laporan media tahun lalu. Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar pada 2017, menuduh negara itu 'mendukung teroris.'AS berselisih dengan Arab Saudi tahun ini, setelah Riyadh diduga mengingkari kesepakatan rahasia untuk meningkatkan pasokan minyak menjelang pemilihan kongres paruh waktu bulan ini. Biden menanggapi dengan berjanji akan mengevaluasi kembali hubungan AS-Saudi, dengan mengatakan, "akan ada konsekuensinya."Penjualan UAV akan “mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara sahabat yang terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Timur Tengah,” kata Departemen Luar Negeri. dalam sebuah pernyataan. Ini akan “meningkatkan kemampuan Qatar untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memberikan kemampuan kekalahan elektronik dan kinetik terhadap sistem pesawat nirawak.”[IT/r]