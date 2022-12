Media: ISIS Mengumumkan Kematian Pemimpin 

IslamTimes - Kelompok teroris mengatakan "khalifah"-nya Abu al-Hasan tewas "dalam pertempuran" telah kehilangan pemimpin lain, beberapa media melaporkan Rabu (30/11). Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi tewas "dalam pertempuran," klaim organisasi itu, dalam sebuah pernyataan yang diambil oleh Reuters, AFP, dan badan-badan regional.

Menurut ISIS, al-Hasan membunuh beberapa "musuh" sebelum tewas "di medan perang", tetapi tidak memberikan perincian mengenai waktu atau tempat kejadian, dan laporannya tidak dapat diverifikasi secara independen.Pemimpin baru ISIS bernama Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi.Al-Hasan adalah “khalifah” ketiga dari ISIS. Dia mengambil alih awal tahun ini, setelah pendahulunya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi tewas dalam serangan pasukan khusus AS pada Februari. Serangan itu terjadi di provinsi Idlib Suriah, yang berada di bawah kendali teroris anti-pemerintah yang didukung oleh Türki atau pemerintah Barat.Pada bulan September, pihak berwenang Turki mengumumkan penangkapan seorang pemimpin senior ISIS bernama Abu Zeyd, yang dikatakan sebagai kemungkinan penerus Abu Ibrahim pada satu titik.ISIS diproklamasikan pada tahun 2013 oleh seorang teroris salafi Irak yang menyebut dirinya Abu Bakr Al-Baghdadi. Di bawah komandonya, kelompok teroris itu menaklukkan sebagian besar Timur Tengah, mengeksploitasi dampak dari invasi AS ke Irak tahun 2003 dan pemberontakan yang didukung asing terhadap pemerintah Suriah.AS dan sekutunya meluncurkan serangan udara melawan ISIS pada tahun 2014, sementara militer Irak dan milisi Kurdi menemukan kelompok itu di darat. Damaskus menekannya dari barat, dengan dukungan Rusia dan Iran. Kelompok itu secara resmi kehilangan klaim atas kendali teritorial apa pun pada Maret 2019, sementara Al-Baghdadi bunuh diri ketika pasukan khusus AS menggerebek kompleks Idlib pada Oktober 2019.[IT/r]