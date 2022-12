Maduro Menyerukan 'Pencabutan Penuh' Sanksi Minyak

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta AS untuk sepenuhnya mencabut sanksi terhadap sektor minyak negara itu, mengatakan pelonggaran embargo minyak di negaranya oleh Amerika Serikat tidak cukup.

Berbicara pada konferensi pers, Maduro menyebut langkah Washington sebagai langkah ke arah yang benar, meskipun itu tidak cukup untuk apa yang dituntut Venezuela, yaitu pencabutan sepenuhnya sanksi terhadap industri minyaknya.Selama akhir pekan, Amerika Serikat memberikan izin kepada raksasa energi Chevron untuk melanjutkan beberapa operasi minyak di Venezuela.Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Venezuela dan oposisi negara itu mencapai "perjanjian perlindungan sosial" yang telah lama tertunda yang bertujuan meredakan situasi politik dan kemanusiaan yang berlarut-larut.Perjanjian tersebut berfokus pada program pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, tanggap banjir, dan kelistrikan.Negara itu mulai mengalami spiral kemiskinan serta stagnasi sosial dan pembangunan pada tahun 2018, ketika Barat - dipimpin oleh Amerika Serikat - dan oposisi Venezuela yang disukai menentang kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden.Setelah pemilihan, negara-negara Barat mulai menampar Caracas dengan serangkaian sanksi, yang telah menyebabkan situasi ekonomi yang mengerikan di negara tersebut. Jutaan orang telah meninggalkan Venezuela sejak awal krisis, menurut perkiraan PBB."Ide menghapus Venezuela dari sirkuit ekonomi dunia adalah ide yang buruk, ide ekstremis oleh [mantan presiden AS] Donald Trump, dan mereka membayarnya, karena Venezuela adalah bagian dari persamaan energi global," kata Maduro."Bagaimanapun, kita harus ada, kita adalah kekuatan minyak yang hebat dan kita akan menjadi kekuatan gas," pungkasnya.Upaya nyata Washington untuk memuaskan Caracas datang di tengah perjuangan Barat untuk melepaskan diri dari pasokan minyak Rusia.Aliran minyak Rusia telah terganggu sejak Februari - ketika Moskow memulai perangnya terhadap tetangganya Ukraina - baik sebagai akibat dari sanksi Barat atau pembatasan yang diberlakukan oleh Rusia sendiri pada pasokan minyak mentahnya.Produksi Venezuela, yang dua dekade lalu adalah 3,2 juta barel per hari, tetap stagnan di sekitar 700.000 barel per hari tahun ini, menurut OPEC.Amerika Serikat mengimpor hampir 700.000 barel per hari dari Rusia pada tahun 2021, menurut badan energinya, kuota tampaknya tidak mungkin dipenuhi karena kapasitas produksi Venezuela yang ramping.[IT/r]