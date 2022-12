Mantan Diplomat: Biden Harus Berhenti Memberikan Senjata kepada Pemerintah 'Israel' Baru 

IslamTimes - Amerika Serikat seharusnya tidak lagi memberikan senjata ofensif atau bantuan militer kepada pemerintah Zionis 'Israel' yang akan datang untuk tindakan di al-Quds dan Tepi Barat, mantan duta besar AS untuk wilayah pendudukan dan mantan negosiator Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah opini. diterbitkan di The Washington Post pada hari Rabu (30/11).

Mantan diplomat Daniel Kurtzer dan negosiator Aaron David Miller, keduanya orang Yahudi Amerika, menulis di The Post bahwa AS harus memperingatkan upaya untuk mengubah status Tepi Barat, Temple Mount, dan pos pemukiman.Dengan pemimpin Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Perang dan pemimpin Partai Agama Zionis Bezalel Smotrich sebagai Menteri Keuangan, Kurtzer dan Miller menyatakan di The Post ketakutan mereka bahwa pemerintahan yang akan datang juga akan mendorong peningkatan aktivitas permukiman, kekerasan pemukim, dan melonggarkan peraturan di wilayah tersebut. penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan 'Israel'.Akibatnya, mantan pejabat AS menulis bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden harus menetapkan ketentuan kepada rezim Tel Aviv bahwa ia tidak akan berurusan dengan Ben-Gvir, Smotrich atau kementerian mereka, dan dukungan AS untuk forum internasional seperti PBB dan forum internasional. pengadilan memiliki batasan.Kepemimpinan AS saat ini mengkhawatirkan peran Otzma Yehudit dan RZP dalam pemerintahan Zionis 'Israel' yang akan datang.Pemerintahan Biden, pada awal negosiasi koalisi setelah pemilihan umum 'Israel', meminta Benjamin Netanyahu dari Likud untuk menunjuk menteri yang dapat bekerja sama dengan AS, lapor Ynet.Sementara sehari setelah pemungutan suara ditutup, Duta Besar AS untuk wilayah pendudukan Tom Nides meyakinkan bahwa dia berharap untuk bekerja dengan pemerintah baru, Departemen Luar Negeri AS juga telah mengeluarkan teguran keras terhadap Ben-Gvir, setelah dia menghadiri peringatan untuk almarhum. -politisi kanan Zionis 'Israel' Rabi Meir Kahane.Senator Robert Menendez, yang sangat mendukung rezim Tel Aviv selama karir politiknya, dilaporkan mengatakan kepada Netanyahu bahwa kemitraannya dengan seorang pemimpin ekstremis dapat menghancurkan dukungan untuk Zionis 'Israel' di Amerika Serikat.Menendez mengatakan dia telah menyampaikan hal ini kepada mantan pemimpin oposisi pada bulan September, tetapi Netanyahu tidak menerima nasihat tersebut dengan baik.[IT/r]