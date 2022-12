Analis: AS Menjalankan Kebijakan Perubahan Rezim di Iran

IslamTimes - Amerika Serikat sedang menjalankan kebijakan perubahan rezim di Iran dan telah "mementaskan sandiwara diplomasi," menurut seorang komentator politik Amerika di Oregon. Charles Dunaway membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat (2/12) setelah Presiden AS Joe Biden dilaporkan mengancam Iran dengan aksi militer jika Tehran tidak mencapai kesepakatan nuklir dengan Washington sesuai persyaratannya.



Kesepakatan nuklir Iran, juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), adalah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Tehran dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China, pada masa kepresidenan Barack Obama. Namun, penerus Obama, Donald Trump, meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan menjatuhkan sanksi kejam terhadap Iran.



Biden telah berjanji untuk melanjutkan pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dan menghapus sanksi keras AS. Dua tahun menjadi presiden, Biden telah gagal memenuhi janjinya dan sekarang mengancam akan mengambil tindakan militer.



Dalam sebuah wawancara dengan Daftar Putar podcast Kebijakan Luar Negeri yang disiarkan pada hari Rabu (30/11), Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley mengatakan Biden siap untuk opsi militer jika pembicaraan nuklir antara Washington dan Tehran dan lainnya gagal mencapai kesepakatan.



Malley mengatakan bahwa Washington memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Iran untuk menerima ketentuan kesepakatan nuklir.



“Negosiasi JCPOA seharusnya mudah. Pemerintahan Trump AS menarik diri dari perjanjian tersebut dan yang diperlukan hanyalah pemerintahan Biden untuk menegaskan kembali komitmen awal dan mulai memenuhi kewajibannya. Tapi itu tidak pernah layak secara politis untuk Amerika Serikat,” kata Dunaway.



“Lobi Zionis dan perpecahan partisan yang intens membuat sangat tidak mungkin keringanan sanksi dapat diterapkan dan tidak mungkin untuk meyakinkan Iran bahwa perjanjian baru tidak akan dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya. Selain itu, tim Biden bersikeras memberlakukan persyaratan baru yang mengharuskan Iran menghentikan dukungannya bagi mereka yang memerangi pendudukan dan terorisme negara di kawasan itu, menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia Barat, dan mengakhiri program rudal balistik mereka. Amerika Serikat ingin Iran menyerahkan kedaulatannya dan menjadikan dirinya rentan terhadap serangan,” katanya.



Analis menambahkan, “Tuan. Malley juga salah mengartikan negosiasi yang dia ikuti. Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, mengumumkan perjanjian tentatif pada bulan Agustus, tetapi Departemen Luar Negeri AS segera menolaknya. Menurut New York Times, 'Di Gedung Putih, pertemuan keamanan nasional di Iran dikhususkan untuk strategi negosiasi dan lebih untuk bagaimana merusak rencana nuklir Iran, [dan] menyediakan alat komunikasi untuk pengunjuk rasa ...' Dengan kata lain, mereka memiliki melepaskan sandiwara diplomasi mereka dan mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya - perubahan rezim.”



“Apakah para pembuat kebijakan di Washington menjadi begitu dibingungkan oleh doktrin narsis tentang keistimewaan AS sehingga mereka benar-benar percaya bahwa mereka dapat mengancam perang melawan Rusia, China, dan Iran sekaligus? Akankah mereka melepaskan rezim Zionis di Tel Aviv dan kemudian mencoba menjual perang sebagai pertahanan Israel? Kerajaan yang sekarat adalah hewan yang terluka dan harus diperlakukan seperti itu, ”pungkas Dunaway.



Pembicaraan untuk menyelamatkan JCPOA dimulai di Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.



Terlepas dari kemajuan penting, keraguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton.



'Biden akan melewati apa pun yang bahkan dipikirkan Trump'



Wartawan yang berbasis di New York, Don DeBar, mengatakan Biden adalah penghasut perang yang sebenarnya dan dia "melebihi apa pun yang bahkan dipikirkan Trump."



“Namun, sebagian besar media barat, dan akibatnya sebagian besar populasi di AS dan Eropa, percaya bahwa Trump adalah penghasut perang, bukan Biden,” katanya.



"Biden akan melebihi apa pun yang bahkan dipikirkan Trump dan dia pergi ke sana dengan dukungan media Barat dan sebagian besar publik Barat, banyak dari mereka percaya diri mereka benar-benar anti-perang," kata DeBar kepada Press TV pada hari Jumat (2/12).



“Dan Trump benar-benar keluar dari JCPOA. Tetapi perlu dicatat bahwa sanksi belum dihapus oleh Obama meskipun dia memiliki banyak waktu untuk melakukannya dan bahwa Kongres AS sendiri mengesahkan undang-undang sanksi tambahan yang tahan veto (517 hingga 5!) terhadap Iran (dan Rusia dan Rusia). DPRK). Jadi, intinya, penarikan Trump selama masa kepresidenannya hanyalah simbolis karena Kongres tidak mungkin mengizinkan pencabutan sanksi karena memberlakukan sanksi tambahan,” katanya.



Pada pertengahan tahun enam puluhan, Amerika Serikat memasuki perang di Vietnam dengan dalih insiden Teluk Tonkin bendera palsu.



Pada tahun 1964, Presiden AS saat itu Lyndon B. Johnson mengklaim bahwa pasukan Vietnam Utara telah dua kali menyerang kapal perusak Amerika di Teluk Tonkin.



Operasi bendera palsu menyebabkan bentrokan antara pasukan AS dan pasukan Vietnam Utara



Pada tahun 1953, AS meluncurkan operasi "Operasi Ajax" dengan tujuan menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis demi memperkuat pemerintahan monarki Mohammad Reza Pahlavi.[IT/r]