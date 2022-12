IslamTimes - China telah meminta AS untuk menghentikan "diplomasi koersif" setelah seorang pejabat senior AS menyarankan Beijing menimbulkan ancaman terhadap "tatanan internasional berbasis aturan," menunjukkan sejarah panjang kebijakan luar negeri Washington yang agresif.

China Mengecam 'Diplomasi Koersif' AS Beijing menanggapi setelah diplomat top Washington menuduh China mempersiapkan pembangunan militerBerbicara dalam jumpa pers hari Jumat (2/12), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian diminta untuk menanggapi setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa Beijing merupakan "tantangan sistemik" untuk blok NATO dan "area yang relevan dengan keamanan aliansi."“Komentar AS tidak didasarkan pada fakta dan mencerminkan mentalitas Perang Dingin yang mengakar dan ideologis bias,” kata Zhao, seraya menambahkan bahwa Washington adalah “asal mula dan pakar diplomasi koersif,” yang berkisar dari “ancaman kekuatan hingga ancaman politik.” isolasi, dari sanksi ekonomi hingga blokade teknologi.”Komentar Blinken muncul selama pertemuan puncak NATO di Bukares, Rumania awal pekan ini, di mana aliansi militer pimpinan AS sebagian besar berfokus pada konflik di Ukraina. Namun, dengan pejabat Amerika yang sering melabeli China sebagai pesaing utama Washington, Beijing juga muncul dalam pertemuan tersebut.Meskipun Blinken bersikeras AS terbuka untuk “dialog konstruktif” dengan China dan tidak mencari “Perang Dingin baru,” dia mengatakan aliansi NATO “prihatin dengan kebijakan koersif [Republik Rakyat China], dengan penggunaan disinformasi, dengan pembangunan militernya yang cepat dan buram, termasuk kerjasamanya dengan Rusia.” Diplomat tersebut mencatat bahwa anggota NATO sebelumnya setuju bahwa “perilaku asertif” China menimbulkan ancaman terhadap “tatanan internasional berbasis aturan.”Zhao membalas bahwa itu adalah AS, bukan China, yang "menggunakan kekuatan secara sembrono untuk menimbulkan masalah di seluruh dunia," mengamati bahwa pengeluaran militer AS melebihi gabungan sembilan negara berikutnya.“Sepanjang hampir 250 tahun sejarahnya, AS tidak berperang hanya selama 16 tahun. Dia menjalankan lebih dari 800 pangkalan militer di luar negeri,” lanjut juru bicara itu. “Operasi militernya di negara-negara seperti Irak, Afghanistan, dan Libya telah menyebabkan tragedi kemanusiaan yang tak terhitung banyaknya… Terlalu jelas siapa yang merusak keamanan dan stabilitas internasional dan regional.”Tahun lalu telah terjadi lonjakan ketegangan yang signifikan antara Washington dan Beijing, karena Presiden AS Joe Biden telah melanjutkan banyak kebijakan pendahulunya yang lebih bermusuhan sejak menjabat, termasuk penempatan militer reguler di Laut China Selatan dan Timur. Perjalanan profil tinggi ke Taiwan oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi awal tahun ini juga memicu kecaman dan latihan militer besar-besaran selama berhari-hari oleh Beijing – yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya – yang semakin memperburuk hubungan antara kedua kekuatan.[IT/r]