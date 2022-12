Macron: Hubungan Eropa-AS Menghadapi 'De-Sinkronisasi' atas Harga Energi Tinggi

IslamTimes - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menarik perhatian pada "de-sinkronisasi" dalam hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat, karena sekutu Amerika Utara itu terus menjual gas dengan harga enam kali lipat dari harga aslinya, meningkatkan beban rumah tangga dan industri Eropa.

“Saya pikir pemerintahan ini dan Presiden Biden secara pribadi sangat terikat dengan Eropa. Tapi jika melihat situasi hari ini, memang ada de-sinkronisasi. Mengapa? Energi. Eropa adalah pembeli gas dan minyak. AS adalah produsen,” kata Macron kepada media AS.Presiden Prancis mencatat bahwa industri dan rumah tangga AS dan Eropa membeli gas dan minyak dengan harga berbeda, yang karenanya menciptakan kesenjangan besar yang berdampak pada daya beli dan daya saing di negara-negara sekutu.“Dengan pemotongan gas alam Rusia secara drastis, Eropa membeli lebih banyak dari AS, tetapi dengan harga enam kali lipat dari yang dibayar orang Amerika. Ini, pada saat inflasi dan pengangguran di Prancis berada di sekitar 7%,” tambah Macron.Berbicara tentang situasi di Ukraina, presiden Prancis menekankan bahwa Eropa dan AS terlibat dalam konflik ini "untuk prinsip yang sama", tetapi biaya keterlibatan ini berbeda di kedua sisi Atlantik.Macron melakukan kunjungan resmi ke AS dari 29 November hingga 2 Desember. Dia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington pada Kamis (1/12) untuk membahas situasi di Ukraina, ekonomi, perdagangan, energi, dan kerja sama luar angkasa.Setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022 dan adopsi beberapa paket sanksi terhadap Moskow oleh Uni Eropa, blok tersebut telah secara dramatis mengekang impor gas Rusia sambil mencari alternatif bahan bakar Rusia, mengikuti janji untuk mengakhiri ketergantungannya pada Moskow untuk pasokan energi.[IT/r]