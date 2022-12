Pentagon Mungkin Kehabisan Uang untuk Ukraina

IslamTimes - Pemotongan yang menjulang untuk alokasi Pentagon dapat menyebabkan bantuan militer AS ke Ukraina, termasuk artileri dan amunisi, majalah Politico melaporkan pada hari Sabtu (3/12), mengutip dokumen internal Departemen Perang AS dan pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Kongres memiliki waktu hingga 16 Desember untuk meloloskan RUU sementara militer setahun penuh, yang dikenal sebagai resolusi berkelanjutan, atau CR, saat Partai Republik dan Demokrat memperdebatkan alokasi. Namun, resolusi tersebut akan memangkas pendanaan Pentagon sebesar $29 miliar, atau 3,7%, dibandingkan dengan yang diminta Gedung Putih untuk tahun fiskal 2023, menurut laporan tersebut. Ini berarti Departemen Perang AS harus menghentikan proyek-proyek utama, termasuk bantuan ke Kiev selama konfliknya dengan Rusia.Michael McCord, kepala keuangan Pentagon, dikutip mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS akan mengalami masalah dalam mengirimkan amunisi baru ke Ukraina karena dana yang ditandai oleh Kiev akan habis pada musim semi.Dikatakan bahwa pemotongan pengeluaran juga dapat menunda perbaikan untuk beberapa sistem senjata utama, seperti howitzer M777, yang dipasok oleh AS ke pasukan Ukraina.Kekurangan potensial lainnya yang dijelaskan dalam dokumen yang dikutip oleh Politico termasuk penundaan pengadaan pembom jarak jauh berkemampuan nuklir B-21 Raider dan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir kelas Columbia.Laporan itu muncul setelah pejabat Pentagon memperingatkan Kongres bahwa pembatasan pendanaan kali ini akan lebih merusak karena tingkat inflasi yang tinggi. “Hal yang unik tentang tahun ini adalah inflasi sedang terjadi dan agak tidak dapat diprediksi, dan CR mengunci Anda ke tingkat pendanaan tahun sebelumnya ketika harga meningkat,” Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall mengatakan kepada Senat pada bulan Mei.Bulan lalu, Gedung Putih meminta agar Kongres menyetujui sekitar $37,7 miliar bantuan militer dan kemanusiaan tambahan ke Ukraina. Jika mendapat lampu hijau, itu akan membuat jumlah total dana yang telah dialokasikan Kongres untuk Ukraina menjadi lebih dari $100 miliar dalam waktu kurang dari setahun.[IT/r]