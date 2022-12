Tony Blair Menyebarkan Kebohongan, Memicu Keresahan untuk Mendorong Agenda 'Perubahan Rezim' di Iran*

IslamTimes - Pada tanggal 22 November, Tony Blair Institute for Global Change yang berbasis di London menerbitkan sebuah laporan, Wawasan Protes dan Jajak Pendapat dari Jalanan Iran: Bagaimana Penghapusan Jilbab Menjadi Simbol Perubahan Rezim, berdasarkan apa yang disebut jajak pendapat ekstensif warga Iran.

Temuan utamanya sangat berani dan jelas dibuat-buat - mayoritas orang Iran adalah sekularis, jika bukan ateis, dan berusaha melakukan penggulingan pemerintah mereka.Bahwa laporan tersebut diharapkan menghasilkan liputan luas di media arus utama Barat. Sejak kerusuhan yang didukung asing dimulai di Iran pada pertengahan September, wartawan Barat telah memberikan liputan kerusuhan yang "damai" dan secara luas meramalkan kematian Republik Islam yang akan segera terjadi.Ini terjadi ketika mereka secara keterlaluan tetapi diharapkan mengabaikan demonstrasi pro-pemerintah yang jauh lebih besar di seluruh Iran, dan meluasnya kekerasan pembakar dari perusuh anti-negara yang telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa yang berharga.Tidak dapat dihindari bahwa tidak ada pertanyaan yang diajukan tentang organisasi yang terlibat dalam pembuatan laporan tersebut, dan apakah mereka mungkin memiliki agenda jahat dalam menyebarkan klaim semacam itu, seperti perubahan rezim di Iran.Namun, malpraktik jurnalistik dasar seperti itu lebih disesalkan mengingat fakta bahwa motif tersembunyi laporan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam pendahuluannya.Ini secara terbuka menyatakan bahwa penelitian tersebut berusaha untuk menantang "representasi yang keliru dari perbedaan pendapat Iran" dan "data jajak pendapat yang tidak dapat diandalkan atau menyesatkan," dikatakan telah menghasilkan "kesimpulan yang salah."Contohnya dikutip sebagai dua jajak pendapat pada Oktober 2021, satu dilakukan oleh raksasa survei Barat Gallup, dan yang lainnya oleh universitas AS, keduanya menunjukkan dukungan publik yang besar untuk Presiden Ebrahim Raeisi, dan pemerintahannya secara lebih umum.Laporan tersebut menolak signifikansi investigasi Gallup melalui pernyataan keliru yang terang-terangan, argumen yang tidak logis, dan teori konspirasi yang tidak berdasar. Jajak pendapat menemukan 72 persen orang Iran menyetujui kepemimpinan Raeisi - mendorong Institut Tony Blair untuk mencatat bahwa kemenangannya dicapai dengan jumlah pemilih 48 persen, dan berspekulasi palsu bahwa angka 72 persen didasarkan pada survei hanya mereka yang memilih, bukan penduduk Iran secara lebih umum.Jika itu tidak cukup, laporan itu kemudian menunjukkan bahwa bahkan jika orang Iran disurvei secara luas, “peserta berhati-hati untuk tidak menjawab dengan jujur karena takut akan konsekuensi menyuarakan perbedaan pendapat mereka.”Penelitian universitas juga dikurangi dengan alasan yang tidak jujur. Penelitian tersebut menemukan “hampir tidak ada bukti ketidakpuasan yang meluas terhadap rezim yang berkuasa,” atau saran apapun “Republik Islam berada di atau dekat dengan ambang kehancuran.”Institut Blair merekonsiliasi kebenaran yang tidak menyenangkan ini dengan agenda kontra yang mendasarinya dengan hanya mencatat temuan tersebut, “bertentangan dengan fakta bahwa penduduk Iran telah melakukan protes… hampir secara konsisten sejak 2017.”Memang benar ada banyak protes di Iran dalam beberapa tahun terakhir - penelitian universitas memberikan jawaban yang jelas mengapa, meskipun alasan ini diabaikan oleh Institut Blair sudah jelas.Ditemukan memang ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehubungan dengan isu-isu utama, seperti ekonomi. Namun, orang Iran pada umumnya menyalahkan "faktor eksternal", khususnya campur tangan dan sanksi AS, untuk masalah ini, dan meminta perlindungan dan dukungan dari pemimpin mereka.'Intelijen di lapangan'Sama meragukannya, Tony Blair Institute mengandalkan GAMAAN untuk melakukan surveinya. Kelompok riset yang berbasis di Belanda sering menerbitkan survei dengan temuan utama yang menarik.Pada 2019, dia menghasilkan laporan yang menyatakan bahwa 70 persen orang Iran menginginkan sekularisme, dan hanya dua persen yang ingin tinggal di Republik Islam. Tahun berikutnya, hanya 40 persen orang Iran yang diidentifikasi sebagai Muslim.Laporan tersebut membanggakan bahwa GAMAAN dapat “menghasilkan data yang andal,” bertentangan dengan lembaga survei yang mapan, dengan menggunakan “alat digital” untuk “menangkap pendapat nyata orang Iran,” seperti “survei online terenkripsi.”Pendekatan ini, klaimnya, memungkinkan warga Republik Islam “menjawab pertanyaan tentang subjek sensitif dengan jujur, tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka.”Ini juga berarti bahwa metode yang digunakan GAMAAN untuk mencapai kesimpulannya tetap sepenuhnya buram, dan kami terpaksa mengandalkannya untuk melaporkan perspektif respondennya secara akurat dan jujur seolah-olah mereka mewakili populasi yang lebih luas.Ini adalah nada yang sangat bermasalah, mengingat fakta bahwa organisasi tersebut diawasi oleh seorang Arab yang jelas tidak memiliki simpati terhadap penduduk Iran dan pemerintahnya, yang pernah menyatakan bahwa Republik Islam “tidak dapat direformasi melalui dialog tetapi akan menyerah pada tekanan. .”Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa selain pendekatan survei GAMAAN yang tidak ortodoks, Tony Blair Institute telah dengan jelas “mengembangkan intelijen di lapangan di Iran melalui jaringan kontak di jalanan.”Melalui hubungan rahasia ini, organisasi tersebut “telah menganalisis dan memperkirakan tren protes di Iran selama lima tahun terakhir, termasuk pemberontakan nasional yang sedang berlangsung.”Akses ini berarti bahwa Institut tidak “terperangkap” oleh kerusuhan baru-baru ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jelas tentang apakah kemampuan organisasi untuk "memperkirakan tren protes di Iran" adalah hasil dari mendorong atau mengatur kerusuhan mematikan yang didukung pihak asing dengan cara apa pun.Institut akan sangat berkepentingan untuk memicu pergolakan di Tehran. Pendirinya, penjahat perang yang dipermalukan dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair adalah komponen utama dan pemandu sorak untuk Perang Melawan Teror Barat yang, menurut mantan Jenderal Angkatan Darat AS Wesley Clark, awalnya bertujuan untuk "mengambil tujuh negara dalam lima tahun," dimulai dengan Irak dan diakhiri dengan Iran.Untungnya, proyek jahat itu tidak terjadi, paling tidak karena perang Irak yang benar-benar menghancurkan dan pendudukan yang diakibatkannya, yang menghasilkan jutaan kematian, menjadi rawa yang tidak berkelanjutan secara finansial, politik, dan moral.Temuan penyelidikan resmi Inggris atas konflik tersebut menyimpulkan bahwa itu ilegal, dan berdasarkan kebohongan. Blair tetap tidak menyesal, menyatakan "Saya yakin kami membuat keputusan yang tepat dan dunia lebih baik dan lebih aman," dan dengan alasan dia telah melibatkan Inggris dalam perang agresi yang brutal dengan itikad baik.Tidak seorang pun, apalagi mantan Perdana Menteri, yang menghadapi konsekuensi substantif karena penyelidikan, dan kesimpulannya yang menghancurkan telah sepenuhnya dilupakan oleh media arus utama sekarang.Meskipun demikian, mereka sangat relevan untuk dipertimbangkan sekarang, karena dedikasi Blair untuk membawa perubahan rezim di Iran jelas belum mereda.Sebuah laporan tahun 2019 yang tidak tertekuk oleh Tony Blair Institute menggambarkan Republik Islam dan pemerintahnya sebagai laba-laba jahat di tengah jaringan luas kriminalitas dan penipuan, yang pada akhirnya berkaitan dengan perluasan kekuasaan ulama Iran ke setiap sudut dunia.Ini menyerukan langsung kepada para pemimpin Barat untuk menentang "ancaman" yang ditimbulkan oleh Tehran dengan cara apa pun yang diperlukan dan menguraikan berbagai metode potensial untuk mencapainya.Kita mungkin melihat rencana lama Blair akhirnya mulai terbentuk dalam bentuk kerusuhan mematikan di Iran. Berdasarkan catatan sebelumnya, perkiraan yang masuk akal tentang kegagalan yang merugikan dan kontraproduktif dapat dibuat. Dan dunia akan menjadi tempat yang lebih aman dan lebih baik untuk itu.[IT/r]*Kit Klarenberg adalah jurnalis investigasi, mengeksplorasi peran badan intelijen dalam membentuk politik dan persepsi.