Komite PBB Mengecam 'Perlakuan Rasis' Rezim Bahrain terhadap Komunitas Syiah

IslamTimes - Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial [CERD] menyatakan keprihatinan tentang perlakuan rasis rezim Bahrain terhadap komunitas Syiah, yang telah lama menjadi sasaran tindakan keras sistematis oleh rezim Al Khalifa yang berkuasa.

Dalam peninjauan Kerajaan Bahrain tahun 2022, CERD mengkritik kekurangan Bahrain dalam isu-isu utama hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi de facto dan de jure.Komite menyesalkan catatan hak asasi manusia Manama tentang isu-isu yang berkaitan dengan ruang masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia, perdagangan manusia dan pekerja migran, undang-undang kewarganegaraan, dan hak komunitas Baharna dan Ajam.Panitia mengakui penderitaan penduduk lokal Baharna dan Ajam – penduduk asli setempat yang telah menetap di negara itu jauh sebelum kedatangan keluarga penguasa – dan mengatakan prihatin dengan laporan diskriminasi struktural dalam hukum terhadap penduduk ini.Dia meminta rezim Al Khalifa untuk segera mempelajari masalah ini dan membiarkan mereka menikmati hak-hak mereka sesuai dengan persyaratan Konvensi.Bahrain menyetujui CERD pada Maret 1990. Sejak saat itu, komite telah mengadakan lima tinjauan terhadap Bahrain, setiap kali menunjukkan bahwa jalan kerajaan masih panjang sebelum dapat mengklaim telah menerapkan konvensi dan mematuhi hak asasi manusia internasionalnya. kewajiban.Mengenai pembela hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil, rekomendasi komite PBB sangat kritis terhadap penutupan Bahrain terhadap ruang masyarakat sipil sejak tinjauan terakhirnya dan, oleh karena itu, merekomendasikan agar Manama mengubah undang-undangnya untuk mendekriminalisasi kegiatan terkait advokasi hak asasi manusia, “dengan pandangan untuk memfasilitasi pekerjaan para pembela hak asasi manusia.”CERD bergabung dengan komite PBB lainnya, termasuk Komite Menentang Penyiksaan [CAT] dan Komite Hak Asasi Manusia, menyerukan peningkatan ruang bagi pembela hak asasi manusia dan mengubah undang-undang yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat sipil yang sehat di negara Arab.Dia juga merekomendasikan agar Bahrain bekerja untuk lebih lanjut mendirikan Institut Nasional untuk Hak Asasi Manusia, yang tetap terakreditasi secara tidak memadai karena pemisahan yang tidak memadai dari pemerintah.Dalam membahas masalah pekerja migran dan perdagangan manusia, panitia mengatakan pekerja migran terus menghadapi pelecehan di negara kecil Teluk Persia itu, dan sistem kafala [sponsor] tampaknya masih bertahan dalam praktiknya.Komite PBB juga mengungkapkan keresahan yang mendalam tentang kurangnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga migran yang tidak menikmati perlindungan penuh di bawah undang-undang ketenagakerjaan rumah tangga.Itu mengkritik Bahrain karena cara kewarganegaraan tidak dapat diberikan melalui seorang wanita kepada anak-anaknya dan kemudian beralih ke masalah denaturalisasi yang tidak proporsional dari warga Baharna dan Ajam.“Laporan terbaru dari CERD hanya menambah tumpukan rekomendasi yang belum terpenuhi terkait Bahrain,” kata Hussain Abdulla, direktur eksekutif American for Democracy and Human Rights in Bahrain [ADHRB].“Kami bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Bahrain untuk benar-benar mengakui krisis hak asasi manusianya dan benar-benar bekerja untuk mengatasinya,” tambahnya.ADHRB juga sepenuhnya mendukung penilaian CERD dan memuji para ahlinya karena menarik perhatian pada masalah penting diskriminasi rasial di Bahrain.Organisasi tersebut meminta Bahrain untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan semua rekomendasi dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, serta rekomendasi dari Komite Menentang Penyiksaan, Dewan Hak Asasi Manusia, dan semua rekomendasi lain yang dikeluarkan oleh badan perjanjian resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.[IT/r]Pada tahun 2011, penduduk Bahrain bangkit secara massal melawan kebijakan Manama selama puluhan tahun yang mengesampingkan dan menganiaya mayoritas Syiah.Rezim telah turun tangan dengan keras pada protes pro-demokrasi sejak dimulai pada 2011, menewaskan ratusan orang dan memenjarakan ribuan lainnya. Itu juga membubarkan kelompok oposisi terbesar di negara itu yang dikenal sebagai Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq.Kerajaan secara konsisten menolak kritik dari PBB dan badan hak asasi lainnya atas pelaksanaan persidangan dan kondisi penahanan.